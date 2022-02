Koncertna promocija albuma "Let Me Panic"

Po prvi puta će tako Bad Daughter uživo predstaviti hvaljeni prvijenac koji je osvojio nagrade za najbolji album 2021. godine. Nakon što je više od 40 domaćih urednika i novinara "Let Me Panic" skupno izabralo za album godine, uslijedilo je i priznanje regionalne udruge nezavisnih diskografa RUNDA za najbolji regionalni album po glasovima 50 izdavača i profesionalaca iz glazbene industrije. Sve je potvrđeno na nedavnim Rock&Off nagradama kada je Bad Daughter osvojila one za album godine, kao i Pop&Off izvođača godine.

Bad Daughter - "Favourite Game"

Bad Daughter je, nakon Lovely Quinces, nova glazbena inkarnacija Dunje Ercegović. Kroz solo projekt Bad Daughter poigrava se unutar granica indie pop žanra dajući mu svoju nešto tamniju, ali i dalje plesnu i pitku viziju. Album "Let Me Panic" nastajao je tri godine, a rađen je u suradnji s Leonardom Klaićem koji potpisuje produkciju i aranžmane.

Pjesme plešu unutar indie pop žanra, s osjetnim naslanjanjem na elektonsku glazbu, odnosno kako Dunja dodatno pojašnjava, pune su utjecaja koji proizlaze iz svega što ona i Leo privatno slušaju. Album donosi osam pjesama, među kojima su i "Favourite Game", koju prati i sjajan video spot, kao i "Thick", te singl "New Lover". Album "Let Me Panic" objavljen je u izdanju LAA i dostupan je na svim streaming servisima.

Bad Daughter - "Thick"

Ulaznice su u prodaji od petka, 11. veljače, po cijeni od 60 kn. Ta cijena je aktualna do 13. ožujka, a dan nakon ulaznice će biti 70 kn. Na dan koncerta za ulaz će trebati izdvojiti 80 kn. Ulaznice su dostupne na svim prodajnim mjestima Eventima kao i online na www.eventim.hr.

Program je sufinanciran putem Natječaja "Jer svirati se mora 2" provedenog u suradnji Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatske glazbene unije.