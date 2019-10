Kome i zašto smetaju nudisti na Jadranu?

Pred kraj ovogodišnje sezone kupanja, kada se zbrajaju i oduzimaju rezultati turističkog ljeta, našoj redakciji su se javili ljubitelji nudističke plaže na Lokrumu koji već razmišljaju o idućoj godini. "Stanje na Lokrumu pogoršava se iz godine u godinu", tvrdi jedan od redovitih kupača FKK-plaže na otočiću pored Dubrovnika. "Naročito je na udaru dio prostora koji je popularan među 'gay' kupačima", nastavlja on, "a počele su nestajati i skalice za ulazak u more pa sam ovog ljeta izronio troje takve skalice i uvjerio se da su bile uklonjene pomoću odvijača." Također je, saznajemo, nestala slavina za vodu, informativni pano kojim se korisnici Rezervata Lokrum obavještavaju o namjeni FKK-plaže, kao i zaštitna ograda na njezinu početku. Nakon toga je ležište ograde u kamenoj stijeni začepljeno - cementom. Puno je naznaka da se sve to ne događa slučajno niti da je riječ o šteti nastaloj u olujama i valovima.

Devastacija plaže i prirode

Dvojica naših sugovornika, koji žele ostati anonimni, zabrinuti su zbog onoga što su tamo doživjeli proteklog ljeta. Tvrde da su bili suočeni s tragovima "bezumne devastacije plaže, šumskog rezervata i pripadajućeg mora" te da se na području FKK-plaže posljednjih godina intenzivnije pojavljuju i grafiti vjerskog ili prijetećeg sadržaja. Djelatnici rezervata izbjeljivali su, kažu, grafite, ali nudisti - ili bolje rečeno naturisti - s kojima smo razgovarali, smatraju da se ovom problemu ne posvećuje dovoljno pozornosti. Požalili su nam se i na aktivno ometanje od strane prolaznika, pješaka ili putnika na izletničkim brodićima, privatnim barkama i u kajacima. "Konačno, u razgovoru s osobama koje su u doticaju s Javnom ustanovom Rezervat Lokrum, čuo sam da postoji tajni plan za ukidanje FKK plaže", ispričao man je jedan od naših sugovornika. "Čini se da sve to ukazuje na tendenciju da se ukine FKK plaža s višedesetljetnom povijesti postojanja, a uz prešutno odobravanje nadređenih", zaključio je drugi naš sugovornik.

Zbog svega toga kontaktirali smo upravu rezervata i raspitali se načelno o raspoloženju prema nudistima na nadležnim adresama. "Uprava rezervata u ovom trenutku uopće ne razmatra status tog dijela obale niti njegovu perspektivu", odgovorio nam je Ivica Grilec, ravnatelj rezervata, na pitanje o mogućem ukidanju ili reduciranju statusa FKK plaže na Lokrumu. Što se pak tiče infrastrukture koju smo spomenuli, doznajemo da je ravnatelja osobno kontaktirao jedan sugrađanin i ukazao mu na nedostatak skalica na tom dijelu plaže.

Nema zainteresiranih koncesionara za nudističke plaže

Uprava je tu informaciju navodno dobila tek potkraj sezone te naložila svom sektoru tehnike da žurno nabavi i montira dvoje nove skalice. "Ove godine nismo zabilježili nikakvo pisanje grafita", tvrdi Grilec, "kao niti bilo kakvu pritužbu u vezi s kajacima ili barkama koje koriste taj akvatorij." Lokrumski ravnatelj osvrnuo se i na naše pitanje o vezi opisanog ometanja i oštećivanja s homofobnim motivima. Ukazao je na to da Lokrum nije samo kupališna zona nego i područje vrijedne kulturne baštine te kultiviranog vrtnog nasljeđa: "U tom kontekstu, područje kojim upravljamo posjećuju mnogobrojni posjetitelji koje ne dijelimo ni po kojoj osnovi." Ako dobro tumačimo Grilecove riječi, FKK-plaži na Lokrumu se neće mijenjati status i nastavit će se voditi računa o njezinoj infrastrukturi. Ali je li ono što se događa na lokrumskoj plaži za nudiste usamljeni slučaj? Što je s takvim plažama općenito na dubrovačkom području? "Dubrovnik nema službenih plaža za naturiste. Razlog tome je možda nedostatak zainteresiranih koncesionara", rekla nam je Sandra Milovčević iz Turističke zajednice Grada Dubrovnika.

"Konzervativizacija" hrvatskog društva

A to je već podosta indikativan podatak za najpopularnije turističko žarište u Hrvatskoj. Štoviše, nešto slično važi za čitavu Dalmaciju, osjetno konzervativniju od sjevernog dijela hrvatskog priobalja. "Tretman tog pitanja je na jugu bitno lošiji, ali mogu reći i da je ukupno klima oko naturizma u Hrvatskoj sve lošija", izjavio je za DW tim povodom Davorin Žugčić, predsjednik Društva naturista Hrvatske. On smatra da je teško dokučiti razloge takvom trendu, jer ne vidi rezon ni u kakvim ekonomskim parametrima.

"Jer, naturisti su najvjerniji gosti, oni se rado vraćaju onom kraju u kojem im je bilo dobro i manje osciliraju. Ali mislim da je opća konzervativizacija našeg društva pridonijela novijem smanjenju prostora za naturiste. Uslijed toga neki kampovi postaju 'tekstilni', a smanjuje se i broj neformalnih, no tradicionalnih naturističkih plaža", kaže Žugčić, uz opasku da naturističkoj udruzi nisu pošli za rukom ni pojedini službeni pokušaji da se utječe na taj problem. Nisu naišli na interes lokalnih turističkih zajednica i jedinica samouprave. A ukoliko iduće godine i bude sve u redu s Lokrumom, jedna osigurana plaža svakako neće biti dovoljan razlog za generalno zadovoljstvo postignutim u tom specifičnom sektoru turističke ponude.