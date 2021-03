Povodom predstavljanja nove kampanje In the name of play, koja potiče na život pun zabavnih trenutaka, Fanta je u suradnji s agencijom SmartUp provela istraživanje Koliko su Hrvati zabavan narod?

Rezultati pokazuju - zabavni smo, često se smijemo i glupiramo se kod kuće s partnerom ili obitelji.

Prema istraživanju, 76% ispitanika u svojoj okolini ima osobu čiji je smijeh zabavniji od njezinih fora, a taj talent posebno je istančan u Zagrebu, Središnjoj Hrvatskoj i Dalmaciji. U Slavoniji, zabavniji smijeh od same fore čuje 65% ispitanika, a isti je postotak u Istri, Primorju i Lici. Smijeh je svojevrsna terapija za 81% ljudi, dok više od polovice ispitanika Hrvate smatra zabavnim narodom. Tako se 86% ispitanika smije svaki dan, dok 63% ispitanika svakodnevno nasmijava druge. Vic-maheri čine 39% ispitanika, i to pretežito u dobi iznad 50 godina, dok 38% ispitanika, posebice mlađe dobne skupine (18-29), svakodnevnu zabavu pronalazi u plesu.

S obzirom na to da ovo fantastično piće vole potrošači diljem svijeta zahvaljujući njezinom osvježavajućem, punom i živahnom voćnom okusu, Fanta novom kampanjom želi dodatno potaknuti mlade na zabavu, ugodna druženja i razvijanje prijateljstva na kreativne načine.

U ovoj kampanji usmjerenoj na zabavu glavna zvijezda svakako je Fanta Orange Zero, okus namijenjen onima koji žive punim plućima i koji omogućuje svima da pokažu koliko su ludi, jer zakon je biti lud! Uz dobro poznati okus naranče, Fanta Orange Zero je bez šećera i kofeina te je idealna za uživanje u svako doba dana. Upravo je to ono što Fanta obećava - najluđu zabavu uz nula dodanog šećera! Dostupna je u tri provjereno dobra okusa - Orange, Orange Zero i Shokata. Potrebno je samo odabrati svoj okus i prepustiti se trenutcima za pamćenje uz najboljeg saveznika za ludu zabavu.

Da ludosti ne nedostaje u Hrvatskoj, dokazuju i rezultati ovog istraživanja koji su pokazali da više od polovice ispitanika svoj pjevački talent još uvijek čuva pod tušem, posebice Dalmatinci. S druge strane, 31% ispitanika ne može dovršiti pričanje vica jer „umire od smijeha". Čak 31% ispitanika svakodnevno plače od smijeha, dok velikih 63% svakodnevno zbijaju šale s društvom ili nasmijavaju svoje prijatelje.

Žene se u prosjeku smiju nešto više od muškaraca, puno češće i plaču od smijeha, a po pitanju zbijanja šale i glasnog smijanja s društvom muškarci i žene su posve jednaki - značajnih 65% svakodnevno se zabavlja na ovakav način. Čitanje knjiga i igranje s djecom svakoga dana je zabavna zanimacija tek trećine ispitanika, dok kućanski poslovi, koji se unatoč tome što ispitanicima nisu zabavni, nalaze na čak 70% dnevnih to do lista.

Istraživanje je proveo SmartUp u razdoblju od 9. do 11. ožujka, na nacionalnom reprezentativnom uzorku odrasle online populacije putem online upitnika. U istraživanju je sudjelovalo 209 ispitanika na području cijele Hrvatske, od čega 48% muškaraca i 52% žena. Dobne skupina ispitanika podijeljene su u nekoliko kategorija: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 i 60+