Koliko se milenijalci zapravo seksaju

Generacijske razlike oduvijek su izazivale znatiželju, a dolazak milenijalaca i generacije Z dodatno je pojačao zanimanje za ovu temu. Ove dvije generacije, koje su odrasle u digitalnom dobu, pokazuju koliko se puno - ili malo - toga promijenilo od pojave interneta. Pa koliko su se seksualne preferencije milenijalaca doista promijenile u posljednjih tri desetljeća? LELO je proveo anketu među gotovo 8000 milenijalaca kako bi saznao kako napreduje ova generacija, poznata po opuštenom pristupu seksu i povezivanju putem aplikacija, u usporedbi s mlađom generacijom.

Kakav je zapravo seksualni život milenijalaca?

Brojna istraživanja (većina čak) pokazuju kako ova dobna skupina ima manje seksualnih odnosa u usporedbi sa starijim generacijama, ali i s onom iza njih. Razlozi za to su brojni, a uključuju iscrpne akademske obveze, neizvjesne karijerne putove, sporiji proces odrastanja i uporabu aplikacija za upoznavanje. Ranija istraživanja pokazala su kako su aplikacije olakšale pronalazak partnera, no i uvelike narušile kvalitetu seksualnog života. Čini se kako lakši pristup seksu često vodi do površnih i emocionalno neispunjavajućih odnosa.

Kako milenijalci doživljavaju svoj seksualni život? Ključna saznanja: