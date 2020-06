Koliko dnevno trebate piti vode?

Za one kojima je muka popiti preporučenih osam čaša vode dnevno, znanstvenici imaju dobru vijest - ne vrijedi isto pravilo za sve.

Po stručnjacima je 'osluškivanje' vlastita organizma najbolji način da se utvrdi kada nam je dosta vode.

To zvuči dosta neodređeno, ali znanstvenici s australskog sveučilišta Monash utvrdili su da je ljudima, u trenutku kad je organizmu tekućine dosta, vodu teško gutati. Dakle, 'osluškujte' vlastito grlo.

"Potrebno je raditi ono što vaš organizam traži - pijte vodu kad ste žedni, a ne po utvrđenom rasporedu", kaže Michael Farrell, glavni autor studije objavljene u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Farrell i njegovi kolege zatražili su od 20 sudionika istraživanja da piju vodu u dvije situacije, nakon naporna vježbanja, kad su bili žedni i poslije, kad su vodu morali piti 'na silu'.

U drugom su slučaju morali uložiti triput više napora da popiju zadanu količinu vode - što je bio jasan znak da tijelo regulira pretjeranu konzumaciju na način da je fizički otežava.

Odnosno, objašnjava Farrell, refleks gutanja postaje sputan nakon što je popijena dovoljna količina vode. Dakle, kad je posrijedi mit o osam čaša vode na dan, dobra je ideja ostati hidriran, ali pritom treba slušati vlastito tijelo.

Treba istaknuti i da previše vode može biti pogubno. Prekomjeran unos tekućine može dovesti do hiponatremije, odnosno oticanja stanica tijela, što posljedično dovodi do grčeva, mučnine, povraćanja, gubitka svijesti, a u ekstremnim slučajevima i do smrti.