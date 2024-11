Koliko bi trebao trajati kardio trening

Kardio ubrzava rad srca i disanja, što pomaže tijelu da sagorijeva masnoće. To je učinkovit put do regulacije težine i poboljšanja metaboličkog zdravlja.

Osobni trener Ronny Garcia za Eat This, Not That otkrio je koliko bi kardio trening trebao trajati kako biste s vremenom izgubili neželjene kilograme. Otkrio je kako bi kardio treninzi trebali trajati otprilike 30 do 60 minuta kako bi postigli učinkovit gubitak kilograma. Međutim, ovo vrijeme može varirati ovisno o intenzitetu vježbanja i razini kondicije.

"Trajanje kardio treninga važno je iz dva razloga: sagorijevanja kalorija i dolaska u zonu sagorijevanja masti. Što duže vježbate, to više kalorija sagorijevate, što pomaže stvoriti kalorijski deficit potreban za mršavljenje. Duže sesije kardio treninga niskog intenziteta također mogu pomoći u korištenju masnoća kao izvora energije, ali za to su potrebni dulji treninzi", tvrdi Garcia.

Intenzitet i trajanje treninga prilagodite sebi

Važno je da intenzitet i trajanje kardio treninga prilagodite kako bi odgovarali vašem rasporedu, osobnim preferencijama i razini kondicije.

"Kardio niskog intenziteta, poput hodanja ili laganog trčanja, uglavnom koristi masnoće kao izvor energije, ali za značajno sagorijevanje kalorija potrebno je više vremena. Sesije bi trebale trajati oko 45 do 60 minuta kako biste maksimalno sagorijevali masnoće uz postizanje ciljanog broja sagorjelih kalorija", dodaje on.

Ako više volite kraće treninge, Garcia preporučuje visokointenzivni kardio, poput intervalnog treninga visokog intenziteta (HIIT) ili sprinta. Ove metode treninga povećavaju brzinu otkucaja srca i brže sagorijevaju kalorije, što kraće trajanje čini produktivnijim za one koji žele smršavjeti. "HIIT treninzi stvaraju 'efekt naknadnog sagorijevanja' gdje tijelo nastavlja sagorijevati kalorije i nakon treninga", pojašnjava za Eat This, Not That.

Općenito, svima preporučuje da počnu s kraćim, manje intenzivnim treninzima tri puta tjedno te postupno povećavaju trajanje i/ili intenzitet treninga kako napreduju. Ako ste već na naprednoj razini kondicije, trebali biste ciljati na 45 do 60 minuta kardio treninga niskog intenziteta ili 20 do 30 minuta visokointenzivnog kardio treninga četiri do pet puta tjedno za mršavljenje.