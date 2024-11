Koje voće i povrće ima gomilu pesticida u sebi?

Pesticidi su nužno zlo, kažu... jer poljoprivrednici žele dobiti što veći prinos, pa kao trebaju koristiti pesticide. No, na kraju cijele priče - vi to jedete! Tako da ne bi bilo loše znati što je tretirano do bola, pa odlučite sami...

Borovnice - jedan od pet uzoraka domaćih, konvencionalnih borovnica imao je ostatke fosmeta, pesticida koji američka Agencija za zaštitu okoliša smatra posebno opasnim za djecu. To je organofosfat (OP), klasa kemikalija odgovornih za veliki dio rizika u mnogim visokorizičnim namirnicama u analizi. Konvencionalne smrznute borovnice također su predstavljale vrlo visok rizik. Nekoliko godina podataka USDA-e sugerira da se kontaminacija fosmetom može povećati jer ga uzgajivači koriste kao alternativu drugim još štetnijim pesticidima.

Bolji izbor: Organske borovnice i domaće svježe jagode.

Paprika - gotovo polovica svih domaćih, konvencionalnih uzoraka ovog povrća bila je pozitivna na oksamil ili njegov produkt razgradnje, oksamil oksim. Oksamil je karbamat, još jedna klasa kemikalija koja, s OP-ima, predstavlja najveći dio rizika među visokorizičnom ili vrlo visokorizičnom hranom.

Bolji izbor: Organska opcija ili smanjite korištenje.

Kelj i gorušica - domaće, konvencionalne verzije ovog povrća ponekad su sadržavale mješavinu pesticida: piraklostrobin, fungicid; ciflutrin, piretroidni pesticid; i klorpirifos, visoko toksičan OP, u relativno malom broju uzoraka, posebno gorušice. EPA je zabranila klorpirifos za upotrebu u domovima od 2000. godine, ali se još uvijek koristi na nekim usjevima.

Bolji izbor: Organski kelj i gorušica. Brokula također predstavlja vrlo nizak rizik i ima slične prehrambene prednosti. Svježi špinat bio je umjerenog rizika, što ga je također činilo boljim izborom. Zelena salata je bila niskog rizika.

Krumpir - gotovo svi domaći, konvencionalni uzorci imali su ostatke klorprofama, karbamatnog pesticida. Organski krumpir bio je umjerenog rizika zbog kontaminacije istim pesticidom, vjerojatno u pogonima za preradu. Iako nije najrizičniji pesticid, klorprofam je pronađen u gotovo svim uzorcima. To je vjerojatno zato što se obično prska po krumpiru neposredno prije pakiranja u vrećice, kako bi se spriječilo njegovo klijanje. Organski krumpir može biti nenamjerno kontaminiran kada se prerađuje u istom objektu kao i konvencionalni.

Bolji izbor: Batat - predstavlja mali rizik, a ima bogat nutritivni profil.

Mahune - samo oko 4 posto domaćih, konvencionalnih uzoraka imalo je ostatke OP acefata ili srodne kemikalije, metamidofosa, ali su razine rizika često bile vrlo visoke. EPA je zabranila upotrebu acefata na mahunama od 2011. godine.

Bolji izbor: Grašak ima mali rizik, a imaju sličnu hrskavost i teksturu. Domaće organske mahune također su dobar izbor.

Uglavnom, nije loše znati što jedete...