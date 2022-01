Koje modne dodatke svaka žena mora imati u svom ormaru?

Dodaci bi trebali biti uzbudljivi i privlačiti pozornost, baš kao i vaš stil života. Iskoristite prednosti modnih dodataka kako bi svaka vaša odjevna kombinacija zaista bila blistava, čak i ona "za po doma". Ako ne znate odakle krenuti, evo naših savjeta.

Koji će modni dodaci biti trendi 2022.?

U modi su svi dodaci koji odgovaraju vašem ubrzanom i glamuroznom životu, bez obzira na to jesu li to goleme naušnice ili lijepi kožni remen. Bilo da tražite klasičnu, kvalitetnu torbu za svaki dan ili trebate cijeli niz novih dodataka koji će uljepšati vaš izgled u sezoni koja je pred vama, naši prijedlozi bit će hit u razdoblju koje slijedi.

Kombinacija osvježenih klasika i odvažnih novih trendi favorita popularna je ove godine. Od klasične beretke do toliko voljenog širokog remena koji se nosi oko struka iz 2000-ih, postoji mnogo novih komada koji će podići vašu postojeću garderobu. Tradicionalni nakit poput bisera i zlatnih naušnica doživio je upgrade i sigurno će vas inspirirati.

Ove sezone sve se vrti oko jarkih boja. Ljubičaste torbe svih veličina odmah će učiniti svaki outfit zanimljivim i trendi, a posebno će lijepo izgledati sa sličnim tonovima, poput plave ili ružičaste. Možete kombinirati i boje koje su na drugom kraju spektra, poput žute, zelene ili narančaste. Ako vam se to ne svidi, klasični sivi, crni ili bijeli odjevni komadi prepustit će dodacima da budu kruna vašeg outfita.

Što se nakita tiče, nikad dovoljno ogrlica u obliku lanca i lančića. Najčešće nižemo više lanaca jedan preko drugog kako bismo stvorili višedimenzionalni i šik izgled. Korištenje različitih duljina stvorit će iluziju duljeg vrata i izgleda sjajno s dubokim dekolteom. Poželite li nešto drugo, kombiniranje dviju ogrlica istog dizajna može dodati punk-notu svakom outfitu.

Koji su dodaci neophodni svakoj ženi? Evo našeg popisa.

Ako želite odavati vibru da ste ljeto proveli na amalfijskoj obali, svojoj kolekciji modnih dodataka dodajte maramu. Retro je u trendu već nekoliko godina, a dominira i dalje. Klasični izgled bandane uvijek dobro funkcionira, ali možete naučiti modnu lekciju i od Grace Kelly i nositi maramu tako da krajeve omotate ispod brade i zavežete ih na stražnjoj strani vrata.

Važno je biti trendi kad god izađete izvan svog doma, no tko kaže da i u domu, u opuštenoj atmosferi ne možete biti trendi? Iako su često zanemarene, papuče su važne jer ih nosite stalno i to godinama. One se danas izrađuju u mnoštvu različitih stilova, materijala i boja, a svaki dizajner ih redovito uvrštava u svoj asortiman. Pronađite nove papuče i izgledajte kao ikona modnog stila čak i kad nema nikoga tko bi im se divio, jer jedino što je važno jest da se vi dobro osjećate. Nije li tako?