Koga bi Isus ubio?

Osim što prosinac obilježavaju neizbježni konzumerizam i blagdansko blještavilo, to je i mjesec kada smo potaknuti na razmišljanje o miru u srcu i miru na Zemlji. Udruga Prijatelji životinja zato preporučuje film „Christspiracy: Duhovna tajna" (Christspiracy: The Spirituality Secret), koji je izazvao buru reakcija diljem svijeta kada je prikazan u kinima. Na radost gledatelja, film se od sada može pogledati besplatno na www.christspiracy.com.

Film potpisuje Kip Andersen, poznat po izvrsnim dokumentarcima Cowspiracy, What the Health i Seaspiracy, koji se dotiču teme odnosa ljudi prema životinjama i povezanosti iskorištavanja životinja s ekološkom i zdravstvenom krizom, a dostupni su i na Netflixu. Na ovom projektu udružio je snage s Kameronom Watersom, dugogodišnjim kršćaninom koji je prije nekoliko godina postavio pitanje: „Postoji li etični ili duhovni način za ubiti životinju?" Andersen i Waters, koji su režirali i producirali ovaj istraživački dokumentarac, obišli su cijeli svijet kako bi istražili povijesnu vezu između religija i životinja razotkrivajući kako su utjecajni vjerski vođe previdjeli ili promicali iskorištavanje životinja.

Intervjuirali su profesore sa Sveučilišta Oxford te američke svećenike i vjerske vođe iz kršćanskih crkava, judaizma, islama, hinduizma i budizma. Iako se film prvenstveno bavi religijom, istražuje i etiku, filozofiju, povijest i niz drugih disciplina, čime privlači i one koji nisu religiozni ili zainteresirani za religiju. Oscarom nagrađeni glumac Joaquin Phoenix opisao je film kao „otkrivanje neoprostivih istina o okrutnosti prema životinjama uime religije".

Autori ističu da film otkriva „najveću zavjeru u posljednjih 2000 godina". Istražuje kako su određene religije, kroz suradnju industrija i vlada, prilagodile svoja učenja kako bi opravdale okrutnost prema životinjama, iako to nije ono što su izvorno propovijedale. Andersen tvrdi da otkrivenja iz filma „mogu redefinirati što znači biti istinski čovjek" i da će ono što su otkrili „zauvijek transformirati povijest i buduća učenja". Autori filma jasno su poručili da film nije protiv kršćanstva ni bilo koje druge religije koju istražuje. Christspiracy potiče na razmišljanje, šokira do srži i otvara važne rasprave o religiji, etici i ljudskim odnosima prema životinjama.



Film je trenutačno besplatan za gledanje svima, no na gledatelje se apelira da putem modela Pay-It-Forward (uplati unaprijed) uplate donaciju prema želji kako bi se mogao besplatno prikazivati i u budućnosti. Kako navode Prijatelji životinja, to je još jedan razlog da se širi vijest o ovom filmu. Osim toga, polovica prihoda bit će donirana utočištima za životinje i aktivistima za prava životinja.

Prijatelji životinja preporučuju svima i da pogledaju Andersonove filmove Cowspiracy: The Sustainability Secret, koji pokazuje štetan utjecaj uzgoja životinja za prehranu na okoliš, Seaspiracy, koji istražuje štetne utjecaje ribolova na morski ekosustav i naglašava probleme s održivošću, i What the Health, koji istražuje vezu između prehrane, zdravlja i zdravstvenog sustava te zagovara prelazak na biljnu prehranu kao način poboljšanja zdravlja i smanjenja rizika od bolesti. Ovi visokonagrađivani filmovi namijenjeni su široj publici.

„Iskoristite ove hladne, predblagdanske dane za edukaciju i izberite neki od filmskih naslova koji će vam ponuditi drukčiji pogled na aktualne, ali većini često nevidljive teme. Gledanje filmskih djela koje smo preporučili može promijeniti nabolje sadašnjost i budućnost nas samih, drugih životinja i planeta", zaključuju Prijatelji životinja.

Više informacija, kao i dodatna preporuka knjiga i ostalih korisnih i poučnih sadržaja, nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.



Pozivamo predstavnike medija da dođu na zagrebački Trg bana Jelačića u subotu 14. 12. 2024. u 11 sati i poprate performans povodom Međunarodnog dana prava životinja, u kojemu će aktivisti zavezanih ruku i s trakama preko usta ukazati na nepravde koje životinje svakodnevno proživljavaju: https://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=4932.