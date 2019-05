Knjiga za na more kao novi koncept zagrebačke Laube zamišljen kao susret knjige, razgovora i glazbe. Ovo je sajam na kojem će ponajbolji hrvatski izdavači ponuditi svoja ljetna štiva.

Umjetničko-kreativna atmosfera zagrebačke Laube uz razgovore o suvremenim temama pisane riječi ovaj sajam će učiniti jedinstvenim te će svojim šarmom i kvalitetom zasigurno privući veliki broj žitelja grada u potrazi za kvalitetnim sadržajem.

U sklopu programa će se održati okrugi stolovi na suvremene teme. Novinarstvo novih medija će se baviti ulogom novih komunikacijskih tehnologija u promjeni sadržaja i shvaćanja suvremenog novinarstva i književnosti. Igre prijestolja svuda oko nas će tematizirati globalni književno-filmski fenomen koji samo rijetki mogu izbjeći, dok će Self help kao put ka sreći? objasniti povećanu popularnost literature za kvalitetnije življenje.

Trodnevnu zabavu u večernjim satima osigurat će vam glazbenice iz projekta Femme nouvelle. Bit će to i prilika za promociju prve kompilacije Femme nouvelle na kojoj se nalazi 10 pjesama domaćih kantautorica. Sve će one od 31. svibnja do 2. lipnja dat svoj pečat dobrom provodu u dvorištu Laube. Tako u petak 31. svibnja očekujte svirku uživo Mary May, Nine Romić i Maje Posavec, u subotu 1. lipnja će vas rasplesati Sara Renar i SUN U, a umjetnica Ana Opalić priprema svojevrsni performans. U nedjelju 2. lipnja nas čeka live svirka Željke Veverec i trija, a Aklea Neon se direktno s proputovanja Južnom Amerikom spušta u dvorište Laube i priprema svoj glazbeni doprinos. Mirela Priselac Remi koja zbog putovanja neće biti u prilici prisustvovati promociji priprema isto malo iznenađenje, a između nastupa Femme nouvelle glazbenica za DJ pultom bit će također dvije dame - Miss ei.kei i Lac Que.

Paralelno će se održatio izložba hrvatskih književnih ilustracija ponajboljih hrvatskih ilustratora među kojima su Dominik Vuković, Vedran Klemens i Tena Letica Tkalčević.

U popratnom programu sajma također će se održati književni kviz, top liste knjiga poznatih Hrvata, književne radionice i još poneko iznenađenje.

Knjiga za na more kao drugačiji književni sajam na kojemu će svatko od nas naći kutak za sebe.