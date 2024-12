Klub Attack tjedni program 18.12. - 21.12.

Majestic 23 - sajam ploča i nepotrebnih stvari

Majestic 23 posebna božićna edicija - svjetlo, put i sajam ploča, majica i sličnih nepotrebnih stvari. Mjuza, kavica i rakija! 19-00 - otvoreno za prevarante svih vrsta: dođi i prodaj svoje sranje! Najskuplje fritule u dgra - 23e!! Zatvorite oči. Zamislite da izvodite impresivnu piruetu u spektakularnom Ledenom parku, najvećem i najljepšem klizalištu u ovom dijelu Europe. Nakon povraćanja, zamislite da ste s ekipom, pijete kaficu i rakiju i uz zvukove disk džokeja punite praznine u svojoj duši trošenjem para.

PREVARA RULES EVERYTHING AROUND ME

Ako postoji dan u godini kad se isplati 'odriješiti kesu', onda je to zasigurno 18 na mađestiku. A ako postoji mjesto gdje se to treba napraviti, to je zasigurno "Attack"! Uživate li u čarobnom osjećaju? Još uvijek niste otvorili oči i počeli prodavati ili razmjenjivati svoje stvari? Ne brinite, stručnjaci iz škole trgovine Prevara - Podružnica Pierottijeva će vam vratiti vjeru! Vaša bajka je stvarnost. Nalazi se nasuprot birtije, lijevo od zahoda, desno od knjižnice. Kupite ploče koje vam uopće ne trebaju i prodajte one koje volite jer je gauda 7 evara. Osvjetlite svoju crnu dušu trošenjem novca i božićnim lampicama. Kad dođete na rajska vrata, Big G čekira račune u HEPu i kenja ako nisu dovoljno visoki! Kaj nećeš u zajon samo jer si škrtica? Odriješi kesu draga! Rezervirajte svoj separe na vrijeme!

Strictly roots & branches: SAN ANDREA MAJA

Na zvučnom sistemu PREVARICE! Back 2 roots n tkalča O.G. yardie style n fashion. Sa lovicom u džepu, ali ne moš doć do ljubavi. Tvrdi božićni nemilosrdni stajl. Životinje, mala djeca, izgubljeni, odbačeni i prognani su dobrodošli! Neće biti preglasno, ni predugo, ni premračno. Fakat special edition. Biti će stolova za sjediti i prodavati džank. Nema upada. Dofuraj svoje stvari! Hvala na povjerenju, dopustite da vas Prevarimo opet P.S. Donacija u Vaše ime biti će uplaćena Udruzi za zaštitu prevaranata u odgoju i obrazovanju djece za daljnju prevaru. Većina donacija nestati će negdje bez traga negdje između IBANA udruge i radione.

25 GODINA AKTIVNE PROPAGANDE & BONEASH

ČET, 19.12. | 20:00 - 00:00 | 8/10 EUR Ulaznice su dostupne na: https://core-event.co/.../aktivna-propaganda-i-boneash-u.../ Iako se pred koju godinu mislilo da je Aktivna Propaganda gotova sa svojom glazbenom karijerom, ugodno nas je iznenadio upit za organizacijom njihovog koncerta u sklopu turneje s kojom slave 25 godina benda! Kao da ih je društveno-politički realitet potaknuo na ponovno stupanje na pozornice autonomnih prostora. I doista, kad sagledamo sve užase i ratna stradanja kojima svjedočimo iz dana u dan, glazba Aktivne Propagande doima se aktualnijom no ikada. Iznimno nam je drago da ćemo još jednom čuti bezvremenske hitove kao što su "Senza Frontiere", "Ruke ponosa", "Sabotaža" i mnoge druge koji su obilježili našu i vašu aktivističku mladost. Za kvalitetno zagrijavanje zadužili smo relativno novi zagrebački neo-crust projekt Boneash. Njih smo ove godine imali priliku slušati u Attacku, stoga je ovo još jedna prilika za upoznavanje s njihovim materijalom.

RIDDIM HEAT PET, 20.12. / 22:00 - 04:00 / 8 EUR

RIDDIM HEAT nights - ako volis suvremeni afro zvuk, ovaj event je za ne propustiti! Uz sad vec standardni afro party vibe, veselimo se najaviti live actove - upoznajte Narii i Lil Romy-ija koji ce zaciniti atmosferu svojim nastupom. Ocekujte drill i rnb vibes uz DJ setove $$$3NE i Chronuma koji ce zavrtiti suvremene afro, afroamericke i karipske zvukove. RIDDIM HEAT nights - if you like contemporary Afro sound, this event is not to be missed! In addition to the now standard Afro party vibe, we are looking forward to announcing live acts - meet Narii and Lil Romy, who will spice up the atmosphere with their performance.

LIVE PERFORMANCE: LIL ROMY & NARII ENTRANCE: 8 EUR

Narii Vasquez je pjevačica porijeklom s Barbadosa, živjela je u SAD-u i nastupala po njujorškim klubovima, a trenutno živi u Zagrebu. Svoju strast prema pjevanju otkrila je u dobi od 8 godina, počevši u svom lokalnom crkvenom zboru. Njezino putovanje odražava otpornost, kreativnost i duboku povezanost s obitelji i njezinim glazbenim korijenima, donoseći nam u Hrvatsku prave američke rnb vibracije i karipske korijene. Lil Romy kamerunski je reper, a trenutno živi u Zagrebu. Svoju glazbenu karijeru započeo je prije nekoliko godina, a na domaćoj i međunarodnoj sceni postao je poznat 2018. sa svojim prvim EP-om Soldier. Neovisni je umjetnik sa slobodnom voljom odlučivanja o svojoj kreativnoj viziji. Nikada nije prestao biti strastven prema glazbi i možete očekivati vibre francuskog drilla.

FASTEK & FURIOUS 21.12.2024. • AKC MEDIKA / 22:00 - 06:00

Dragi naši! Smotek Crew je ove zime odlučio organizirati jednu brzu i žestoku hardtek fiestu!

Sa sjevera Italije dolazi nam jedna hardtek poslastica - Distørder! A uz smotek dj-e, njemu će se pridružiti i lokalni live brijači - UnderTek iz okolice Čakovca i Beshtekk iz Teknobalism kolektiva. C ya!

L I N E U P • DISTØRDER, BESHTEK [live set], UNDERTEK [live set], JEGABIGA, FR3NKI, VJ

Entry • 10€

Artwork: shinigamica

Digitalization: bleacharka