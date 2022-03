Kingston FURY predstavlja svoje prve DDR5 SODIMM module

Kingston FURY, gaming podružnica u okviru Kingston Technology Company, Inc., svjetskog lidera u području memorijskih proizvoda i tehnoloških rješenja, predstavila je nove Kingston FURYTM Impact DDR5 SODIMM memorijske module. Spomenuti moduli predstavljaju savršeno rješenje za svakog gamera ili PC entuzijasta koji želi najviše performanse od svog laptopa ili konfiguracije malog faktora oblika.

Kingston FURY Impact DDR5 moduli su 50% brži u odnosu na DDR4 i osiguravaju bolje performanse prilikom igranja, render operacija i multitaskinga, dok niska potrošnja energije i povećana efikasnost pomažu da sustav ostane hladan sa samo 1.1V. Moduli su dostupni u Intel® XMP 3.0 certificiranim SODIMM kompletima do 64 GB koji sadrže sve napredne karakteristike DDR5 memorije u kompaktnom formatu. Uz to, s inovativnom Plug N Play1 tehnologijom za overclockanje i on-die ECC mogućnostima automatski podržavaju 4800MT/s2 na nižim latencijama u odnosu na standardne DDR5-4800 module, unapređujući tako performanse sustava bez potrebe za uključivanjem posebnog profila i osiguravajući integritet podataka čak i pri ekstremnim brzinama.

„Oduševljeni smo proširenjem naše linije DDR5 memorije visokih performansi s Kingston FURY Impact DDR5 SODIMM modulima", izjavila je Iwona Zalewska, DRAM business manager, Kingston EMEA. „Gameri i kreatori sadržaja sada mogu iskusiti snagu DDR5 memorije kako na stolnim računalima, tako i na prijenosnim."

Kingston FURY Impact DDR5 moduli su dostupni kao pojedinačni moduli do 32 GB i kao kompleti od 2 modula do kapaciteta od 64 GB, uz to su podržani ograničenim doživotnim jamstvom i preko 30 godina iskustva.

Za više informacija posjetite kingston.com/gaming.