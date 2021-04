Kingston Digital se udružuje s NXP® Semiconductors

Kingston Digital Europe Co LLP, podružnica zadužena za flash memorije u okviru Kingston Technology Company, Inc., svjetskog lidera u području memorijskih proizvoda i tehnoloških rješenja, danas je najavio suradnju s tvrtkom NXP® Semiconductors na njihovim novim i.MX 8M Plus aplikacijskim procesorima. NXP su vodeći u razvoju aplikacijskih procesora za rješavanje infrastrukture koja uključuje pametnu tehnologiju. Kingston je ponosan na činjenicu da će njegovo eMMC ugrađeno memorijsko rješenje biti dio referentne ploče za njihov najnoviji aplikacijski processor.

Proizvođači pametnih uređaja koji će se naći u potrebi za NXP-ovim setovima za inženjersku provjeru koji u sebi sadrže i.MX 8M Plus chipset će u njemu primijetiti i Kingstonov eMMC. Ovo stvara nevjerojatnu priliku za širenje odnosa s NXP-om, i također da se dodatno Kingstonova ugrađena memorijska rješenja prikažu drugim IoT proizvođačima. Kingstonova diskretna memorija i rješenja za pohranu su također bila ugrađena u NXP serije procesorskih ploča i.MX 6 i i.MX 7 prijašnjih generacija.

„Čast nam je produljiti našu suradnju s tvrtkom NXP, jednog od vodećih proizvođača poluvodiča u svijetu, na njihovom najnovijem i.MX 8M Plus setu za provjeru", rekao je Richard Bull, direktor strateškog marketinga i razvoja poslovanja za Kingston EMEA. „Kingstonovi proizvodi pokreću strojeve i uređaje u rasponu od data centara do poslovnih i korisničkih osobnih računala, ali i mnogih ugrađenih proizvoda. Bavimo se memorijom preko 33 godine, tako da je suradnja s NXP-om odličan način za poboljšavanje poslovanja naših ugrađenih rješenja".

„Naš posljednji i.MX 8M Plus procesor se fokusira na strojno učenje, vid, multimediju, kao i na industrijske IoT uređaje", rekao je Jeff Steinheider, direktor marketinga proizvoda za procesore globalnih industrijskih aplikacija za NXP Semiconductors. „Kao i s prijašnjim NXP aplikacijskim procesorima, odlično je surađivati s Kingstonom i uključivati njihova ugrađena memorijska rješenja u naše setove za provjeru koje šaljemo developerima i proizvođačima. Naš odnos seže duboko na inženjerskoj i marketinškoj razini".

Kingston je započeo svoje poslovanje ugrađenom memorijom 2010. godine kako bi odgovorio tadašnjem rastućem trendu pametnih telefona, tablet i ranim IoT rješenjima. Kako se svijet povećano prilagođavao automatiziranom stilu života pomoću pametnih uređaja, Kingstonova se prisutnost i ugled unutar industrije ugrađene memorije znatno povećala. Kao posljedica toga, Kingstonova memorijska rješenja se mogu naći u industrijskim aplikacijama poput praćenja voznog parka i uređajima koji omogućavaju 5G telekomunikacije, ali i mnogim uređajima krajnjih korisnika za kuću uključujući Bluetooth® zvučnike, robotske usisivače i nosivu tehnologiju.

