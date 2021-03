Kinezi kopirali hakerski kod od - NSA

Kinezi mogu sve, to već znamo jako dobro, no kad uzmu kod od NSA i pretvore ga u hakerski kod, to je već prava vijest.

Primjer je to kako se zloćudni softveri koje razvijaju vlade mogu svojim stvoriteljima vratiti kao bumerang. Tvrtka Check Point Software Technologies, sa sjedištem u Tel Avivu, objavila je izvješće u kojem navodi da su neke karakteristike u kineskom zloćudnom softveru "Jian" tako slične hakerskom programu NSA, o kojem je vijest "procurila" 2017., da je jedino objašnjenje da su ukradene.

Prema Checkpointu, čini se da je Jian osmišljen 2014., najmanje dvije godine prije tajnovite hakerske skupine Shadow Brokers. Ona je 2017. objavila NSA-in alat za iskorištavanje sigurnosnog propusta u Windowsima i tako omogućila napad ucjenjivačkim softverom - ransomware WannaCry - koji je na kraju zarazio gotovo 300.000 računala u više od 150 zemalja.

Yaniv Balmas, voditelj istraživanja u izraelskoj tvrtki, nazvao je Jian "nekom vrstom imitatora, kineskom replikom". NSA je odbio komentirati izvješće, a isto je učinilo kinesko veleposlanstvo u Washingtonu.

Osoba upoznata s tim problemom je kazala da je tvrtka Lockheed Martin Corp otkrila grešku u svom sustavu koje je 2017. iskoristio Jian. Taj je grešku Lockheed otkrio na mreži neidentificirane treće strane.

Tvrtka je u priopćenju objavila da "rutinski procjenjuje softver i tehnologije treće strane kako bi identificirala ranjive točke". Zemlje diljem svijeta razvijaju zloćudne programe kako bi provalili u uređaje suparnika i iskoristile greške u softverima koji upravljaju tim uređajima.

Nije jasno na koji se način Jian koristio, no u dokumentu koji je 2017. objavio Microsoft, navodi se da je povezan s kineskim subjektom "Zirconium" koji je prošle godine optužen da je ciljao udruge i osobe povezane a američkim izborima, uključujući ljude povezane s kampanjom predsjednika Joea Bidena.