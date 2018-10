Kinezi će lansirati umjetni Mjesec?

Mjesečina je romantična, definitivno, a ako vam je dosta umjetnog svjetla po noći, možda bi trebali razmisliti o selidbi u Kinu gdje bi se do 2020. godine trebao lansirati umjetni mjesec koji će zamijeniti uličnu rasvjetu i smanjiti troškove električne energije u urbanim zonama, objavili su kineski državni mediji.

Chendgu, grad u jugozapadnoj pokrajini Sečuanu, razvija "iluminacijske satelite" koji će sjati u paru s pravim Mjesecom, ali osam puta sjajnije, piše China Daily.



Prvi ljudskom rukom napravljeni mjesec trebao bi biti lansiran do 2020., a nakon toga, ako s prvim bude sve u redu, još tri do 2022. kazao je Wu Chunfeng, čelnik organizacije koja razvija projekt Tian Fu New Area Science Society.

Reflektirajući Sunčevu svjetlost sateliti bi trebali zamijeniti uličnu rasvjetu i samo u Chengduu uštedjeti 170 milijuna dolara godišnjih troškova za struju.

Izvanzemaljski izvor svjetla mogao bi pomoći i spasilačkim naporima u područjima pogođenim prirodnim katastrofama, koje pritom uglavnom ostanu bez struje.

Francuska agencija AFP piše kako je u nastojanju da potvrdi priču pokušala stupiti u kontakt izravno s izvorom vijesti, Wuom ili njegovom kompanijom, ali nije uspjela u tome.