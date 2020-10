Kineska leopardica Odilia oduševila Tadzika

U Zoološki vrt grada Zagreba stigla je Odilia, jednogodišnja kineska leopardica rođena u austrijskom gradiću Haagu. Na maksimirskoj joj je adresi dobrodošlicu poželio Tadzik, četverogodišnji leopard koji je u Hrvatsku došao iz poljskog Krakowa.

To dvoje dio je sigurnosne populacije kineskih leoparda koji su uključeni u uzgojni program u europskim zoološkim vrtovima. Naime, riječ je o ugroženoj, endemskoj podvrsti leoparda koja živi samo u sjeveroistočnoj Kini. Tamo je ostalo manje od petsto jedinki. Čovjek ih ugrožava fragmentacijom i uništavanjem njihova staništa te nezakonitim lovom. Lovi ih iz praznovjerja. Neki ljudi vjeruju kako kosti i vibrise, tj. osjetilne dlake na obrazima kineskih leoparda donose sreću. Vrsta je nestala sa 75 posto prostora koji je nekada nastanjivala. To znači da bi vrlo brzo moglo doći do izumiranja kineskog leoparda u prirodi.

„Povlastica da u Zagrebu imamo kineske leoparde, za nas je i velika obveza. Trebamo im omogućiti izuzetno kvalitetan život. Glavni je to preduvjet za njihovu dugovječnost i eventualno dobivanje potomstva. Na zagrebačkoj adresi prije Odilije i Tadzika živio je još jedan par kineskih leoparda - Lira i Anjun. Upravo nam je kvalitetna briga za njih bila najbolja referenca da sudjelujemo i dalje u uzgojnom programu kineskih leoparda", kazao je Damir Skok, ravnatelj Zoološkog vrta grada Zagreba.

Kineski leopard je zvijer iz porodice mačaka. Nastanjuje šume umjerenog pojasa u Kini. Mesojed je, a plijen lovi iz zasjede. Kad ga ulovi, plijen odvlači na drvo te se na njemu hrani nekoliko dana.

Kineski leopardi su izvrsni plivači, penjači, skakači i trkači. U trku mogu dosegnuti brzinu od 57 kilometara na sat. Dugačak rep im pritom uz održavanje ravnoteže omogućuje i brzu promjenu smjera kretanja.

Tijelo im je dugačko do 190 centimetara, a rep može imati još metar. Teže oko 70 kilograma. Od drugih velikih mačaka poput geparda i jaguara razlikuju se po krznu. Krzno kineskog leoparda je svijetlosmeđe i prošarano je karakterističnim crnim rozetama koje su ispunjene dlakom tamne boje.

Kineski leopard u prirodi živi između 7 i 9, a u zoološkim vrtovima može doživjeti 23 godine.

Zoološki vrt grada Zagreba sustavno građane poučava nužnosti zaštite kineskog leoparda. Zato je Tadzik jedna od jedanaest životinja iz Vrta koje je Damir Hoyka fotografirao za prošlogodišnju izložbu Pop zoo. Portrete ugroženih životinja pritom je obradio nadahnut pop artom.

Svojim je fotoaparatom ovjekovječio i dolazak Odilije u Maksimir, pa je Zoološki vrt napravio seriju ružičastih majici s njezinim likom. Djelatnici Vrta te majice nose u znak potpore Ružičastom listopadu, Međunarodnom mjesecu borbe protiv raka dojke, a posjetitelji ih mogu kupiti u suvenirnici Baobab.