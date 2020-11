Kaznena prijava protiv zoo-vrta u Osijeku

Zgrožena nemarom uprave zoološkoga vrta u Osijeku, koji je dopustio da se ranjena lavica tjednima muči prije nego što joj je pružena pomoć da bi ju na kraju usmrtili, udruga Prijatelji životinja podnijela je kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu. „Zoološki vrtovi ionako su mjesta velike patnje životinja, no propustiti pomoći životinji koja naočigled pati predstavlja kazneno djelo teškog zanemarivanja zbog čega smo i uputili kaznenu prijavu", kažu iz Prijatelja životinja. Dodaju da je ishod mogao biti drukčiji da je liječenje započelo odmah ili se barem mogla skratiti višetjedna patnja lavice.

Lavica, koja je zbog problema sa zubima operirana 15. rujna 2020., pretrpjela je parezu desne stražnje noge kao posljedicu stavljanja u anesteziju. Zbog senzacije trnaca u stražnjoj nozi lavica se počela samoozlijeđivati i tijekom nekoliko tjedana pojela si je trećinu stopala. Unatoč upozorenjima timaritelja da se lavica samoozlijeđuje, uprava osječkog zoološkog vrta ignorirala je trpljenje životinje i reagirala tek nakon što su u medijima izašle snimke teško ranjene lavice. Uprava je zaključila da će nesretna lavica ostati trajno invalidna i usmrtila je životinju nakon mjesec dana njezine patnje.

Iz Prijatelja životinja napominju da ovo nije prvi slučaj u kojemu je zoološki vrt u Osijeku načinio golem propust i zanemarivanje životinja: „Podsjetimo, prošloga prosinca iz Zoo-vrta Osijek pobjegla je vučica koja je uhvaćena tek nakon nekoliko dana. Također, prije desetak godina u istome zoološkom vrtu preminuo je lavić zato što je bio odvojen od čopora i stavljen u mali betonski kavez. Upozoravamo da je koncept zooloških vrtova potpuno pogrešan i da zoo-vrtovi nisu adekvatna mjesta za životinje."

Navode da upravo ovaj tužan slučaj lavice zorno pokazuje koliko je neprihvatljivo držati životinje u zatočeništvu, gdje su one usamljene i gdje se dosađuju do ludila, bez mogućnosti stvaranja društvenih veza s pripadnicima svoje vrste, bez prilike za mentalnu stimulaciju ili tjelesne aktivnosti te bez mogućnosti kretanja kako bi to činile u svojim prirodnim staništima. Stoga obolijevaju od zoopsihoza, abnormalnog i autodestruktivnog ponašanja: anksiozne su, stalno kimaju glavom, grizu rešetke, vrte se ukrug, hodaju gore-dolje unutar kaveza i grizu vlastite udove, a to vodi bolesti i/ili smrti.

Prijatelji životinja ističu da su zoološki vrtovi kolekcije tužnih i eksploatiranih životinja o čijim životima posjetitelji ne mogu naučiti ništa, dok se istodobno njihova prirodna staništa uništavaju i životinje ubijaju. Pozivaju sve da ne posjećuju zoološke vrtove i da ne podržavaju patnju zatočenih životinja. Zaključuju da bismo životinje trebali promatrati u njihovim prirodnim staništima ili učiti o njima gledajući dokumentarce, televizijske programe ili čitajući o njima na internetu, u knjigama i časopisima, a ne gledati njihovu tugu i letargiju u etički neprihvatljivim institucijama kao što su zoološki vrtovi.

