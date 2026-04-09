Kaufland objavio Izvještaj o održivosti

Kaufland je objavio Izvještaj o održivosti za 2024. godinu koji donosi pregled utjecaja poslovanja na društvo i okoliš, kao i njegov doprinos gospodarstvu. Izvještaj je izrađen prema međunarodnoj metodologiji GRI Standards, a u njegovoj izradi sudjelovale su sve zemlje u kojima Kaufland posluje, čime je osiguran jedinstven pristup i usporedivost podataka na razini cijele Kaufland grupe.

U fokusu izvještaja su područja koja imaju izravan utjecaj na svakodnevni život zajednice - od podrške lokalnim inicijativama, preko odgovornog upravljanja resursima, do razvoja zaposlenika i suradnje s domaćim proizvođačima. Razvoj zaposlenika ostaje jedan od ključnih prioriteta, uz kontinuirana ulaganja u plaće, radne uvjete i profesionalni razvoj. Također, tijekom 2024. godine otvorena je i jubilarna 50. trgovina u Hrvatskoj, čime je dodatno ojačana prisutnost na domaćem tržištu.

Poseban naglasak stavljen je na projekte usmjerene prema djeci i zajednici kao npr. projekt „Kaufland škola voća i povrća" kojim Kaufland kontinuirano osigurava donacije svježeg voća i povrća za učenike tijekom cijele školske godine, a upravo je 2024. pokrenuta i „Kaufland škola kuhanja" - ciklusi kulinarskih radionica za djecu koja odrastaju u sustavu skrbi. Istodobno, kroz kampanju „Bez oklijevanja" Kaufland financijski podržava dobrovoljna vatrogasna društva diljem Hrvatske - u 2024. njih 51 s ukupnim iznosom od 255.000 eura.

Važan dio aktivnosti odnosi se i na odgovorno upravljanje hranom i smanjenje otpada, uz kontinuirano unapređenje procesa kojima se smanjuje količina neiskorištenih proizvoda. Paralelno s time, Kaufland razvija suradnju s domaćim proizvođačima te kupcima nudi širok izbor proizvoda domaćeg podrijetla.

U području zaštite okoliša, tvrtka koristi gotovo 100% zelenu električnu energiju te dodatno razvija infrastrukturu za održivu mobilnost, omogućujući kupcima pristup punionicama za električna vozila.

Cijeli izvještaj pronađite ovdje.