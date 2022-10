Jučer je u Zagrebu održano finale Amorove žlice, prvog gastro natjecanja za osobe s invaliditetom starije od 17 godina koje organizira Udruga najosjetljivijih u osposobljavanju (UNUO). Riječ je o projektu koji, uz inovativnu metodologiju poučavanja kroz ugostiteljstvo, za cilj ima prenijeti znanja najpotrebnijima kako bi postati samostalniji, prihvaćeni u društvu te radno sposobni i spremni za tržište rada.

Osam polufinalista s raznim vrstama invaliditeta doputovalo je iz svih krajeva Hrvatske kako bi stručnom žiriju predstavili svoje kulinarske vještine i pripremili koktele uz bok najjačim stručnjacima regije. Osobama s invaliditetom tako su pomagali slavni chefovi David Skoko, Igor Jagodić, Matija Bogdan i Gracia Horvatin, pobjednik prošlogodišnjeg MasterChefa Ivan Temšić, slastičarka Ana Marić, profesor ugostiteljstva Slavko Ratkajec te barmeni Filip Lipnik i Dominik Bečvardi.

Predivna priča o Amorovoj žlici započela je 2020. godine kada je predsjednik Udruge UNUO Vedran Habel došao na ideju o ovom projektu s kojim je na lica mnogih koji žive s invaliditetom vraćen osmijeh. Natjecanje je u prvoj godini održavanja okupilo više od 200 sudionika na razini cijele Hrvatske koji do tada nikada nisu dobili šansu da se iskažu. Do sada je tako održano u Sisku, Vinkovcima, Novom Marofu, Puli, Šibeniku Splitu, Livnu i Zagrebu. U sklopu rada Udruge održano je i više od 1000 radionica na kojima je sudjelovalo 200 sudionika, a nakon 6 do 9 mjeseci individualnih treninga više od 90% njih danas je zaposleno.



Kampanja prikupljanja sredstava za prvo Europsko natjecanje osoba s invaliditetom



Udruga UNUO ovaj plemeniti cilj želi dići na internacionalnu razinu, te tako iduće godine održati prvo Europsko gastro natjecanje osoba s invaliditetom u čak 27 zemalja. Planirani početak velike europske turneje je u veljači 2023., pa je organizatorima prijeko potreban iznos od 130 000 eura. Kako bi svi ljudi dobre volje mogli doprinijeti ostvarenju ove humanitarne priče pokrenuta je kampanja prikupljanja sredstava koja traje sve do 6. studenoga. Cilj je u tom vremenu prikupiti sredstva potrebna za kamion, rekonstrukciju, putne troškove, sudionike i naposljetku, finale u Hrvatskoj.

Iz Udruge UNUO pozivaju sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da naprave lijepu gestu, doprinesu kampanji prikupljanja sredstava, te budu vjetar u jedra osobama s invaliditetom kako bi i oni napokon živjeli u društvo jednakosti i životom kakav zaslužuju.