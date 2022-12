Kako zima utječe na menstrualni ciklus i intimno zdravlje žena

Većini ljudi zima označava vrijeme slavlja, odmora i zabave na snijegu. Ponekad, hladno vrijeme može negativno utjecati na naše raspoloženje, pa čak i zdravlje. Ovo se posebno odnosi na žene jer zima može uzrokovati promjene u menstrualnom ciklusu, a kad je riječ o ženskom intimnom zdravlju, čini se da tu uvijek postoji neki tabu. Ove zime, INTIMINA ruši tabue i otkriva kako se žene osjećaju tijekom menstruacije, što znaju o svom zdjeličnom dnu i kako hladno vrijeme utječe na njihovo blagostanje.

Istraživanje koje je obuhvatilo 5083 žene u dobi od 18 do 45 godina u Velikoj Britaniji, SAD-u, Francuskoj, Španjolskoj i Italiji dalo je uvid u promjene koje žene doživljavaju tijekom zime te daje uvid u to koliko ih je primijetilo ili čak progovorilo o intimnim zdravstvenim problemima.

Zima utječe na menstrualne cikluse, a to je potvrdilo čak 30% ispitanica koje su rekle da su im menstruacije tijekom zime bolnije. 17% ispitanica je imalo više neredovitih ciklusa; 14% je primijetilo duže trajanje, a 9% kraće trajanje.

Menstruaciju prate različiti simptomi, a istraživanje je pokazalo da je 59% ispitanica imalo problema s nadutošću i plinovima. Čak 45% ima migrene, a 40% osjeća tjeskobu. 35% ispitanica imalo je problema s proljevom i mučninom, a 33% s nelagodom u mjehuru ili rektumu. 23% je primijetilo da im je koža osjetljivija. Ove informacije pokazuju kako mnoge žene teško prolaze kroz menstruaciju te vjerojatno imaju poteškoće i u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Dr. Susannah Unsworth, medicinska specijalistica i ginekologinja brenda INTIMINA, objašnjava zašto se javljaju neki od simptoma: "Kao što istraživanje pokazuje, menstruacija može uzrokovati mnoge simptome, i mnoge će žene imati različite zdravstvene probleme. Jedan od najučestalijih simptoma je bol. Ona je općenito uzrokovana menstrualnim grčevima koji se javljaju kad se mišići maternice grče kako bi se sluznica maternice mogla ljuštiti. Taj proces djelomično je posljedica povećanja spojeva koji se nazivaju prostaglandini. Ti spojevi uzrokuju upalne promjene koje mogu uzrokovati bolove oko maternice, ali također mogu uzrokovati simptome u obližnjim organima, kao što su mokraćni mjehur i crijevni trakt. To može dovesti do simptoma kao što su proljev, nadutost i učestalo mokrenje."

"Drugi simptomi često mogu biti potaknuti promjenama u razini hormona povezanih s menstrualnim ciklusom. Migrene su dobar primjer jer mnoge žene imaju ponavljajuće migrene povezane s menstruacijom. PMS je također povezan s razinama hormona. Ove promjene u menstruaciji često su ozbiljnije tijekom predmenstrualnog razdoblja, kada neke žene doživljavaju ekstremne promjene raspoloženja.", objašnjava dr. Unsworth.

Što se tiče utjecaja zime na menstrualni ciklus, dr. Unsworth objašnjava: "Zanimljivi su podaci o tome kako godišnja doba utječu na menstrualne cikluse. Intiminino istraživanje pokazalo je kako mnoge žene osjećaju da su im menstruacije bolnije tijekom zimskih mjeseci i da im se duljina ciklusa mijenja. Postoje različite teorije o tome kako se to događa. Jedna teorija je da hladno vrijeme uzrokuje sužavanje krvnih žila, što povećava bol. Druga teorija uključuje činjenicu da se zimi manje krećemo i provodimo više vremena u zatvorenom prostoru, što dovodi do slabijeg raspoloženja i pogoršanja percepcije boli.

Međutim, istraživanje (1) objavljeno 2010. godine pokazalo je kako je najveći faktor promjena sunčeva svjetlost. Smanjeno izlaganje sunčevoj svjetlosti može utjecati na proizvodnju hormona. To rezultira nižim razinama proizvodnje FSH hormona, što dovodi do rjeđe ovulacije i duljih ciklusa. Također utječe na proizvodnju hormona štitnjače, što usporava metabolizam, a to opet utječe na duljinu ciklusa. Smanjena proizvodnja vitamina D također može utjecati na hormonalne reakcije."

Bez obzira na to što osoba doživljava s promjenama menstrualnog ciklusa, uvijek je poželjno razgovarati o njima. 11% ispitanica reklo je da ni s kim nisu razgovarale o teškim simptomima promjene menstrualnog ciklusa. 55% je razgovaralo o toj temi s prijateljima, 45% s partnerima i 43% s roditeljima. 39% razgovaralo je o svojim simptomima sa svojim liječnikom.

Što se tiče utjecaja hladnog vremena, 45% ispitanica izjavilo je da se spomenuti simptomi pogoršavaju tijekom zime.

Prije početka menstruacije postoji još jedno izazovno razdoblje koje se zove PMS. U danima ili tjednima koji prethode menstruaciji, mnoge žene osjećaju promjene u obrascima spavanja - točnije njih 65%. Većina kaže da im je tada teško zaspati (54%) ili se često bude (51%). 37% ispitanica pati od nesanice zbog PMS-a, a 24% ima problema s buđenjem.

Seks za vrijeme menstruacije oduvijek je jedan od najvećih tabua, iako ima brojne prednosti; skraćuje trajanje menstruacije i ublažava menstrualne grčeve jer orgazmi djeluju kao prirodno sredstvo protiv bolova. Osim toga, seks tijekom menstruacije ne mora biti neuredan zahvaljujući menstrualnim čašicama kao što je Ziggy Cup 2. 12% ispitanica istraživanja brenda INTIMINA je više zainteresirano za seks tijekom menstruacije zimi, dok je 17% manje zainteresirano. 21% je neodlučno, a 41% nije uopće zainteresirano za seks tijekom menstruacije.

Briga o intimnom zdravlju ne odnosi se samo na menstruaciju. Žene se suočavaju s mnogim intimnim problemima i stanjima, a najčešći problem je slabost mišića zdjeličnog dna. A budući da je to još jedan tabu, većina žena ne zna dovoljno o ovim važnim mišićima koji drže maternicu, mokraćni mjehur i crijeva, te koji mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme ako im se dovoljno ne posvetimo.

Na pitanje jesu li osjetili slabost mišića zdjeličnog dna, 35% je odgovorilo potvrdno, 38% odgovorilo je ne, a 27% odgovorilo je da ne zna. Zapravo, 58% ispitanica pati od stresne inkontinencije, što znači da im pobjegne malo mokraće kada se smiju, kašlju, kišu ili podižu teške predmete. No, ono što većina ljudi ne zna jest da je to simptom disfunkcije zdjeličnog dna i da pravilne vježbe mogu održati mišiće zdjeličnog dna jakima.

Prema istraživanju, 49% ispitanica mokraća pobjegne kada se smiju, kišu ili podižu teške predmete, dok 46% kaže da im se to ne događa. 5% nije sigurno je li im se to ikad dogodilo.

Slabost mišića dna zdjelice može dovesti do raznih zdravstvenih problema, a ponekad i do bolnog seksa, što je iskusilo 43% ispitanica istraživanja brenda INTIMINA.

"Nažalost, smatram da je znanje o zdravlju zdjeličnog dna općenito nisko. Iako su mnoge žene čule za vježbe za zdjelično dno, vrlo malo ih u potpunosti razumije zdjelično dno i kako ono utječe na mnoge simptome. Osjećam da žene često vjeruju kako je bježanje mokraće tijekom smijanja i kihanja normalno i prihvatljivo, osobito s brojnim brendiranim proizvodima na tržištu koji pomažu 'sakriti' simptome umjesto da ih pokušavaju liječiti. Bježanje mokraće često počinje nakon poroda, kada vrlo malo žena ima priliku razgovarati s fizioterapeutom zdjeličnog dna. Po mom mišljenju, ovo je ključno vrijeme za žene da nauče kako se brinuti za taj dio svog tijela," objasnila je dr. Susannah Unsworth, dodajući:

"Važno je znati da se s osnaživanjem mišića zdjeličnog dna može početi bilo kada. Potaknula bih svaku ženu s bilo kojim oblikom inkontinencije da potraži savjet o vježbama za zdjelično dno jer one mogu značajno poboljšati ove simptome te također smanjiti pojavljivanje budućih poteškoća kao što je prolaps. Da ne spominjem prednosti koje ove vježbe moge imati na vaš seksualni život!"

S kojim god zdravstvenim problemom se žene susreću, moraju znati da o tome mogu i trebaju razgovarati s prijateljima, obitelji i, što je najvažnije, svojim liječnikom. Medicinski stručnjaci mogu objasniti simptome i educirati pacijente o mogućnostima liječenja. Ako slabost mišića zdjeličnog dna uzrokuje disfunkciju, najbolje je posjetiti ginekologa ili fizioterapeuta zdjeličnog dna koji vam može napraviti individualni program vježbanja te vas naučiti kako pravilno izvoditi Kegelove vježbe.