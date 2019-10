Kako uštedjeti novac na svakodnevnim glupostima

Štedite li štogod? Naravno, ima takvih ljudi koji žive štedljivo i dobrim životom, no jednako tako nisu rijetki ni oni koji žive toliko rastrošno da na kraju završe bez novca. A

ko se više povezujete s potonjim, još uvijek možete riješiti svoju financijsku situaciju trošeći svoj novac pametno i štedeći više, uz samo malo odricanja.

Članarina u teretani - umjesto vježbanja u teretani, možete sačuvati novac vježbajući kod kuće i investirajući u nešto opreme. Ipak, ako volite provoditi vrijeme u teretane, iskoristite što više od svoje članarine i potražite druge načine kako uštedjeti novac.

Kupnja listića za loto - ovo je bacanje velike količine novca. Katkad zvuči razumno kupiti jedan jer se nikad ne zna hoćete li možda osvojiti jackopt. Ali budući da su šanse vrlo male, bolje je da ne trošit teško zarađeni novac na komadić papira.

Kupnja proizvoda u redu kod blagajni - jedan od najpodlijih trikova za impulzivnu kupnju su proizvodi u redu za blagajnu. Stoga, idući put kada ste u redu kontrolirajte svoje impulse za kupnju tih proizvoda i sačuvajte novac.

Ne propuštate rasprodaje, ponude,... - nije poanta u kupovini na rasprodajama, poanta je u kupnji stvari koje zaista trebate po povoljnoj cijeni. Puno ljudi požuri kupiti proizvode jer su sniženi 50 posto da bi kasnije shvatili da je to bio uludo potrošen novac jer im uopće nisu trebali ti proizvodi.

Pretplata na streaming servise - premium pretplate na sevise poput Spotifyja ili YouTubea mogu vam pružiti nezaboravno iskustvo. No, vjerojatno možete tolerirati gledanje videa s reklamama, to zaista nije takav problem. Sigurno je da streaming servisi trebaju zaradu kako bi poslovali, ali nije vrijedno trošiti novac na to.

Večera vani - ako volite jesti vani, možda biste trebali ponovno razmisliti. Možda ste primijetili da je većina cijena jela najviša baš za vrijeme večere. Stoga, ako ste već pripremili jelo kod kuće ili si možete nešto skuhati, ne biste trebali trošiti novac na hranu vani osim ako nije hitno ili nije posebna prilika.

I tako, malo po malo, skupi se... još kad dodate trošak silnih kava po kafićima...