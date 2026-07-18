Kako Trump već sada pokušava promijeniti izborne rezultate najesen: strategija i pritisak iz Bijele kuće

Aktualni američki predsjednik Donald Trump već mjesecima intenzivno provodi strategiju destabilizacije povjerenja u izborni sustav. Njegov cilj je pripremiti politički teren i osigurati utjecaj na ishode ključnih međuizbora (Midterms) koji se održavaju u studenome. S obzirom na to da se njegova administracija suočava s niskim rejtingom i izazovima poput sukoba s Iranom, analitičari upozoravaju da Trump koristi cjelokupni državni aparat kako bi unaprijed delegitimizirao potencijalne gubitke svoje stranke. Kroz dramatična obraćanja naciji u udarnim terminima i povlačenje radikalnih administrativnih poteza, Bijela kuća pokušava nametnuti stroga pravila koja bi mogla izravno utjecati na glasovanje.

Korištenje obavještajnih podataka i optužbe protiv Kine

U središtu Trumpove strategije nalazi se tvrdnja o masovnom stranom uplitanju. U izvanrednom obraćanju iz Istočne sobe Bijele kuće, Trump je javno optužio Kinu za navodnu krađu i manipulaciju podacima više od 200 milijuna američkih birača. Predsjednik je bombastično objavio skidanje oznake tajnosti s dokumenata koji, prema njegovim riječima, dokazuju "šokantne slabosti američke izborne infrastrukture".

Međutim, neovisne analize medija i sigurnosnih stručnjaka, uključujući izvještaje BBC-ja, brzo su utvrdile kako objavljeni, uvelike cenzurirani dokumenti zapravo ne nude nikakve čvrste dokaze o promjenama izbornih rezultata. Unatoč tome, ova taktika uspješno stvara atmosferu nesigurnosti među biračima i stvara narativ prema kojem oporba može pobijediti isključivo uz pomoć "izborne prijevare".

Smjene unutar izbornih povjerenstava i zakon "SAVE America Act"

Kritičari i oporbeni demokrati naglašavaju da Trump ne staje samo na zapaljivoj retorici, već povlači i konkretne institucionalne poteze. Tijekom srpnja, Trump je donio odluku o otpuštanju ključnih čelnika Saveznog povjerenstva za izbornu pomoć (EAC). Time je izazvao lavinu kritika o pokušaju preuzimanja neviđene kontrole nad provođenjem izbora. Istodobno, unutar ključnih agencija instalirani su lojalisti koji otvoreno propituju legitimitet prošlih izbornih ciklusa.

Paralelno s administrativnim smjenama, Bijela kuća vrši golem pritisak na Kongres da hitno usvoji zakon pod nazivom "SAVE America Act". Ovaj zakonski prijedlog predviđa:

Obvezan dokaz o državljanstvu prilikom svake registracije birača.

Strogo ograničavanje dopisnog glasovanja (mail-in voting).

Nepriznavanje glasačkih listića koji pristignu nakon samog dana izbora, bez obzira na datum slanja.

Iako su savezni sudovi već blokirali slične izvršne uredbe zbog diskriminacije i pogrešaka u bazama podataka, Trump i dalje inzistira na ovim mjerama kako bi otežao pristup glasovanju određenim skupinama birača.

Pritisak na medije i priprema terena za osporavanje

Značajan dio strategije odnosi se i na discipliniranje medija. Nakon što su velike televizijske mreže poput CNN-a, ABC Newsa i NBC Newsa odbile izravno prenositi Trumpov politički govor prepun neutemeljenih optužbi, predsjednik ih je javno proglasio dijelom "zavjere" te zaprijetio oduzimanjem licenci za rad.

Politički analitičari zaključuju kako svi ovi potezi služe kao jasna priprema terena. Ako Republikanska stranka najesen izgubi kontrolu nad nekim od domova Kongresa, Trump će odmah imati spreman scenarij za proglašenje izbora nelegalnima, pokretanje masovnih sudskih tužbi i blokiranje službene certifikacije rezultata na lokalnim razinama.