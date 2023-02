Kako se financiraju Putinovi propagandisti?

"Moji bankovni računi u Njemačkoj su blokirani, novac je povučen, a konto zatvoren. Isplate na moje ruske bankovne račune su onemogućene zbog sankcija Europske unije, koje provode i banke", piše njemačka Ruskinja Alina Lipp na svom kanalu na Telegramu „Novosti iz Rusije". To je jedan od kanala ruske propagande u Njemačkoj s najvećim dosegom.

Lipp u međuvremenu ima više od 180.000 pretplatnika, od početka ruske invazije prije godinu dana je broj pratitelja naglo porastao. Na svom kanalu ona distribuira bez iznimke samo ruske narative, primjerice ona stalno govori o „specijalnoj vojnoj operaciji", umjesto o ratu - baš kao što govori o navodnom „genocidu" nad ruskim stanovništvom na istoku Ukrajine.

Donacije preko Telegrama

Kako bi usprkos sankcijama i blokiranim računima došla do novca, Lipp je na svojoj web-stranici integrirala link i jedan Telegram-Bot preko kojeg se može donirati novac. Radi se praktički o zasebnom kanalu na Telegramu, a prednost je što korisnici klikom miša mogu donirati novac. Transakcije se obavlja uz pomoć sustava online-plaćanja Smart Glocal, čije se sjedište nalazi u Hong Kongu. I od tamo se novac „dva puta mjesečno" transferira na njezin račun u Rusiji. Sve te informacije se mogu pročitati na njezinoj web-stranici, odnosno na kanalu Telegram-bota.

Na upit novinara redakcije ARD-faktenfinder Lipp je priopćila da nema pojma o tom sustavu online-transakcija, odnosno dodala da koristi „servis koji Telegram nudi u Rusiji". U Rusiji je naime taj servis dosta poznat i popularan.

Pritom Lipp sa svojim sadržajima vjerojatno krši pravila korištenja Smart Glocala. Na internetskoj stranici te kompanije između ostaloga se može pročitati da među onim što objavljuju donatorski botovi ne smiju biti i stvari koje sadržavaju i političku propagandu.

Smart Glocal je pismenim putem priopćio da Lipp i njezin kanal „nikada" nisu bili registrirani na tom servisu. Dalje se dodaje da se kanal „nikada" ne bi moglo registrirati jer krši pravila korištenja. Njezin donatorski bot je registriran preko „neke druge osobe", tvrdi se. Smart Glocal tu praksu smatra kršenjem važećih pravila te platforme te je tvrtka blokirala link koji vodi do donatorskog bota.

Reakcija Telegrama

Po mišljenju Josefa Holnburgera, direktora CeMAS-a (Centar za monitoring, analizu i strategiju), Telegram je intenzivirao napore kako bi korisnicima omogućio realiziranje financijskih transakcija direktno preko tog messengera: „Ne vidim nikakve napore kako bi se to suzbilo i zato akteri poput Alina Lipp mogu jednostavno zaobići važeće sankcije EU-a." Smjer u kojem se razvija Telegram po njegovom mišljenju upućuje na zaključak da tvrtka ekspandira po pitanju ponude alata zu čiju se pomoć može zaobići sankcije.

Telegram pritom napominje da donatorskim botovima upravljaju treće firme. A te firme imaju vlastite smjernice poslovanja, u koje Telegram „nema puno uvida", tvrdi se. „Kada neka nadležna institucija donese odluku po pitanju nekog bota, mi onda možemo i reagirati na odgovarajući način", priopćeno je iz Telegrama.

Tehnička podrška jednog Austrijanca

Na temelju poruka i vlastitih navoda može se zaključiti da su nove mogućnosti donacija Alini Lipp „projektirale" tvrtke Fancy Nerds i VPN Tester. U jednom postu na Telegramu ona za VPN Tester govori kao o svom „web-timu", a redovito se imena tih kompanija pojavljuju u kontekstu mogućnosti doniranja novca. Na temelju istraživanja redakcija ARD-faktenfinder, novinari su obje kompanije povezale s Martinom Heldom. Radi se o jednom Austrijancu koji živi u Rusiji. Held osim toga ima i kanal na Telegramu „Glas iz Rusije", preko kojeg distribuira rusku propagandu na njemačkom jeziku.

U jednom videu on se predstavlja kao poduzetnik koji se iz idealističkih pobuda bori protiv cenzure. On je između ostaloga potvrdio da pruža tehničku podršku Alini Lipp, kako bi ona zaobišla blokade - ali i dodaje da ona nije njegova jedina klijentica te vrste. Na pitanje kako Held može iz Rusije poslovati na području EU-a, on sam kaže_ "Imamo firme kćeri u zapadnoj Europi, a osim toga mušterije možemo servisirati i nuditi im usluge, a možemo i preračunavati." Mreža njegovih firmi i način poslovanja dalje su netransparentni.

Visina donacija

Nije poznato koliko novca Lipp dobije od svojih donatora. Link je dostupan svim njezinim pratiteljima i „ako samo mali dio tih ljudi mjesečno prebaci neki novac, onda se od toga svakako može financirati", napominje Holnburger. Lipp na svojoj web-stranici na kanalu na Telegramu navodi i druge mogućnosti preko kojih je njezini sljedbenici mogu podržati. Na primjer preko kripto-valuta. Lipp često gostuje na ruskoj državnoj televiziji, gdje širi iskrivljenu sliku o Njemačkoj, kako navodi Julia Smirnova iz ISD-a (Institute for Strategic Dialogue Germany): "Priča puno o navodnoj cenzuri koja vlada na zapadu. I o navodnim problemima s energetskom krizom, o protestima protiv sankcija koje su uvedene protiv Rusije." Nije poznato dobiva li Lipp novac za te TV-nastupe. Ona tvrdi da za to nije plaćena.

Prorusko društvo Vadar, koje je blisko stranci AfD, po vlastitim navodima podržava Lipp - između ostaloga društvo joj na raspolaganje stavlja jednog odvjetnika, te preuzima troškove njegovih usluga. Smirnova dodaje da je javnu podršku Alini Lipp već obećala i zaklada "Foundation To Battle Injustice" Putinovog bliskog suradnika Jevgenija Prigožina.

Istraga u Njemačkoj

Lipp se zbog sadržaja koje distribuira našla na meti njemačkih vlasti - iako rođena Hamburžanka po vlastitim navodima trenutno živi u Rusiji i u ukrajinskom Donjecku, ona je očito još uvijek prijavljena i u Njemačkoj. Državno odvjetništvo Lüneburg u svibnju prošle godine je pokrenulo istražni postupak protiv nje zbog sumnje u „odobravanje kaznenih djela" u kontekstu ruske agresije u Ukrajini. No, Državno odvjetništvo Göttingen, koje je u međuvremenu preuzelo taj slučaj, na upit redakcije ARD-faktenfinder potvrdilo je da je istraga protiv Lipp za sada obustavljena „jer se okrivljena trenutno ne nalazi u Njemačkoj".

Lipp nema problema samo s njemačkim pravosuđem, nego i sa sankcijama Europske unije. Po njezinim vlastitim navodima njezin je konto u Njemačkoj zatvoren, a i PayPal je blokirao njezin korisnički račun. Osim toga je blokirana i mogućnost da donacije prima preko računa njezinog oca. Uplate na njezin ruski račun i dalje nisu moguće s područja Europske unije - zbog sankcija EU-a ruske su banke naime izbačene iz sustava SWIFT.