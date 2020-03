Kako reprogramirati apetit

Reprogramiranje apetita je tehnika koje nam pomaže da otkrijemo koliko nam hrane zapravo treba i da se naučimo jesti kada smo gladni, a ne kada mislimo da je vrijeme za obrok.

U svojoj knjizi How To Retrain Your Appetite dr.McCarthy donosi apetitsku skalu na kojoj nula znači neutralno za glad, a prelazi u minus (do -5) kada smo gladni i u plus (do +5) kada smo siti.

Kada naučimo prepoznati pravu glad i sitost prevenirat ćemo gomilanje kilograma pa čak i moći uživati u poslasticama bez bojazni od debljanja.

Njezin skala za apetit izgleda ovako:

- 5 ekstremno smo gladni

- 4 jako smo gladni

- 3 definitivno smo gladni

- 2 lagano smo gladni

- 1 nismo sigurni, ali vjerojatno smo gladni

0 neutralno

1 nismo sigurni, ali vjerojatno nismo gladni

2 gotovo smo siti

3 siti smo

4 jako smo siti

5 prejeli smo se

Pomoću ove skale u kratkom ćemo vremenu upoznati svoj apetit i naučiti ga kontrolirati, odnosno jest ćemo samo kad je to potrebno.

"Osjećaj na razini plus tri na kojoj bismo trebali prestati jesti je osjećaj zadovoljstva, no ne i potpune sitosti na koju smo navikli.To je ono što trebamo promijeniti u našim glavama i tada ćemo se dugoročno riješiti viška kilograma", objašnjava dr. McCarthy.

Isprobajte, odlično je!