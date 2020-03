Kako prepoznati vlastite talente?

Talent je nešto s čim se rađamo, no velik broj ljudi jednostavno ga ne može prepoznati u sebi. Jednom kad to shvate, može biti još veći izazov pronaći načine da iste dobro i iskoriste.

No ako se prepoznajete u ova tri primjera, kako piše Insider, vjerojatno nemate zašto brinuti - i samo je pitanje vremena kad će se neka od ideja koje imate pretvoriti u nešto konkretno i održivo.

Pronalazite rješenja - talentirani ljudi uvijek traže neke nove načine na koje se stvari mogu odraditi, a sam uspjeh u velikoj mjeri proizlazi iz tog traženja i iz spremnosti da se isproba nešto drugačije.Ako ste vješti u određenom području, vjerojatno ste razmišljali kako biste to mogli još poboljšati - bilo da se radi o pojednostavljivanju nekog zadatka ili o stvaranju novog programskog rješenja za učinkovitost firmi.

Stalno tražite nove izazove - čini li vam se da vam je ono što trenutno radite skoro pa previše jednostavno? Iako vam mogućnost brzog obavljanja zadataka može pomoći da se osjećate produktivnije, prelagan posao rijetko kad vodi do dugoročnog zadovoljstva. Za uspjeh je ključno da nikad ne postanete skroz zadovoljni s onim što ste napravili - jer oni koji zaista uspijevaju nisu zadovoljni 'statusom quo', već stalno traže nove izazove i vještine koje mogu savladati kako bi si još podigli vrijednost.

Traže savjete od vas - znak da ste za nešto nadareni je i to što ste osoba od koje drugi traže pomoć. To mogu biti suradnici, susjedi ili članovi obitelji i prijatelji, a savjeti mogu biti vezani uz posao ili uz neke vaše hobije i talente. Obratite pažnju na to zbog čega vam se drugi obraćaju i iskoristite te svoje vještine - a ako često koristite svoje vještine i znanja da pomognete drugima, razmislite i kako ih pretvoriti u održivu poslovnu priliku.

A kad napokon i dobijete dobru ideju, bitno je da ste spremni i na neuspjeh jer i najtalentiraniji ljudi doživljavaju i uspjeh i neuspjeh, a potonji koriste za vlastiti rast i razvoj.

I budite sigurni - vještina, naporan rad i elan atributi su zbog kojih će vam se u konačnici stvari posložiti na najbolji način