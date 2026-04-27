Kako prepoznati intelektualni deficit kod kolege

Rad u timu donosi različite karaktere, razine vještina i, sasvim prirodno, različite razine inteligencije. I dok su neki ljudi jednostavno tihi ili spori u prilagodbi, kod drugih se s vremenom kristaliziraju obrasci koji ukazuju na to da im „kliker" ne radi baš punom parom. Prepoznavanje takvog kolege nije stvar elitizma, već nužna vještina preživljavanja kako biste zaštitili vlastitu produktivnost i mentalno zdravlje.

Prvi i najočitiji signal je nesposobnost povezivanja šire slike. Manje inteligentan kolega često se fokusira na izolirane zadatke bez razumijevanja zašto se oni uopće rade. Ako im promijenite jedan mali korak u rutini, nastaje potpuna blokada. Oni ne razumiju uzročno-posljedične veze; za njih je svaki problem izolirani incident, a ne dio sustava koji se može optimizirati.Drugi ključni indikator je ponavljanje istih pogrešaka. Svi griješimo, ali inteligencija se očituje u sposobnosti učenja iz tih propusta. Kolega koji tjednima postavlja ista pitanja o procesu koji mu je objašnjen pet puta vjerojatno nema problem s pamćenjem, već s procesuiranjem informacija. Nedostatak kognitivne fleksibilnosti sprječava ih da znanje iz situacije A primijene na vrlo sličnu situaciju B.

Zatim dolazimo do komunikacijskih barijera. Inteligencija je usko povezana s preciznošću izražavanja. Manje inteligentni pojedinci često koriste previše stručnih termina (često pogrešno) kako bi prikrili nerazumijevanje materije ili su, s druge strane, bolno doslovni. Ako kolega ne razumije sarkazam, metaforu ili suptilni humor u uredu, to je često znak rigidnog razmišljanja koje ne može procesuirati višeslojne informacije.

Posebno je zanimljiv fenomen Dunning-Krugerovog efekta. Često su upravo oni s najskromnijim intelektualnim kapacitetima najglasniji na sastancima. Budući da ne posjeduju dovoljno znanja da bi kritički procijenili vlastite sposobnosti, nastupaju s nevjerojatnim samopouzdanjem. Pametan kolega će reći „Nisam siguran, moram provjeriti", dok će onaj manje pametan srljati s kategoričkim tvrdnjama koje su često faktografski potpuno promašene.

Na kraju, obratite pozornost na reakciju na povratnu informaciju. Inteligentni ljudi kritiku vide kao alat za napredak. Oni s nižim kapacitetima često je doživljavaju kao osobni napad jer nemaju emocionalnu ni kognitivnu zrelost da odvoje svoj rad od svog ega.

Shvatiti da kolega nije „najbrži brod u floti" ne znači da ga trebate podcjenjivati, već da trebate prilagoditi način na koji mu delegirate zadatke. Jasne upute, pisani tragovi i minimalna očekivanja od njihove intuicije uštedjet će vam sate frustracije.