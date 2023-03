Može se ostarjeti i graciozno

Starenje je proces koji ne možemo okrenuti naglavačke, kako idu godine, sve smo stariji i muči nas sve više stvari... no, ima onih koji pokušavaju to zaustaviti raznoraznim operacijama i injekcijama, ali na kraju priče i oni će biti stari - pa neka onda budite normalni, jer se to može.

Za pčetak, ne podcjenjujemo važnost svakodnevnog hodanja jer nam ono pomaže da se naši zglobovi kreću i da ostanemo aktivni. Ona preporučuje da svaki dan odemo u brzu 10-minutnu šetnju ili parkiramo automobil dalje od ulaska u trgovinu.

"Razumijem da hodanje može biti puno za neke ljude, ali ako ne hodamo, to dovodi do veće boli. Učini to za sebe. Zaslužuješ, vrijedan si toga", rekla je na TikToku, gdje je objavila video u kojem je pojasnila zašto hodanje smatra tajnom dobrog zdravlja i gracioznog starenja.

Predlaže da počnete malim koracima i uključite hodanje u svoju svakodnevicu.

"Idite stepenicama kada god možete, ako nemate bolove u koljenima koji vas koče. Kad kupujete namirnice, nemojte se oslanjati na kolica, držite se uspravno. Hodajte po hodniku ispred ureda gore-dolje dok koristite pauzu. Nabavite psa koji će vas natjerati na par šetnji u danu", poručila je.