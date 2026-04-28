Kako izgaranje na poslu uništava zdravlje i karijeru

Burnout ili sindrom izgaranja na poslu postao je jedan od najvećih izazova modernog radnog okruženja. Iako se često miješa s običnim umorom, burnout je službeno priznat od strane Svjetske zdravstvene organizacije kao profesionalni fenomen koji proizlazi iz kroničnog stresa na radnom mjestu koji nije uspješno kontroliran. Posljedice burnouta su dalekosežne i ne zaustavljaju se samo na padu produktivnosti; one proždiru fizičko zdravlje, mentalnu stabilnost i privatne odnose pojedinca.

Fizičke posljedice i narušavanje zdravlja

Kada tijelo duže vrijeme boravi u stanju visokog stresa, ono neprestano luči kortizol i adrenalin. Prva ozbiljna posljedica burnouta je kronična iscrpljenost koja se ne može riješiti običnim vikend odmorom. Dugoročno, ovaj proces vodi do slabljenja imunološkog sustava, što zaposlenika čini podložnim čestim infekcijama i bolestima. Istraživanja pokazuju izravnu poveznicu između izgaranja i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti, visokog krvnog tlaka te probavnih smetnji. Poremećaji spavanja, poput insomnije, postaju pravilo, a ne iznimka, što dodatno iscrpljuje tjelesne resurse za regeneraciju.

Mentalno zdravlje i kognitivni pad

Burnout ostavlja duboke ožiljke na mentalnom zdravlju. Jedna od najčešćih posljedica je osjećaj cinizma i distanciranosti od posla. Zaposlenik koji je nekoć bio motiviran postaje apatičan, što često vodi do osjećaja bezvrijednosti i, u konačnici, depresije ili anksioznih poremećaja. Kognitivne funkcije također trpe; javljaju se problemi s pamćenjem, nemogućnost koncentracije i otežano donošenje odluka. To stvara začarani krug - zbog pada kognitivnih sposobnosti radnik griješi, što uzrokuje još veći stres i dodatno produbljuje burnout.

Profesionalni pad i narušeni međuljudski odnosi

Na profesionalnom planu, posljedice burnouta manifestiraju se kroz drastičan pad učinkovitosti. Osoba koja pati od izgaranja često se povlači iz timske suradnje, što narušava dinamiku ureda. Konflikti s kolegama i nadređenima postaju učestali jer se prag tolerancije na frustraciju značajno smanjuje. Nažalost, ti se problemi redovito prelijevaju i u privatnu sferu. Obitelj i prijatelji često postaju žrtve razdražljivosti i emocionalne nedostupnosti osobe koja je "izgorjela", što može dovesti do izolacije i raspada važnih društvenih veza.

Dugoročni utjecaj na karijeru

Ako se ne liječi na vrijeme, burnout može trajno promijeniti putanju nečije karijere. Mnogi stručnjaci prisiljeni su na duža bolovanja ili potpunu promjenu profesije jer više ne mogu funkcionirati u starom okruženju. Gubitak samopouzdanja koji prati ovaj sindrom može spriječiti osobu da se godinama nakon oporavka prijavi za odgovornije pozicije.

Dakle, burnout nije samo "loš period na poslu", već ozbiljno stanje koje zahtijeva profesionalnu pažnju i promjenu stila života. Prepoznavanje ranih simptoma i razumijevanje katastrofalnih posljedica ključni su koraci u zaštiti vlastitog integriteta i budućnosti.