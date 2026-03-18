Kako Hrvatski AI mijenja administraciju

Rast regulatornih zahtjeva, sigurnosni standardi i eksplozija količine dokumentacije koje tvrtke svakodnevno generiraju stvaraju velike izazove za zaposlenike koji ih moraju kontrolirati i obrađivati. Danas je automatizacija validacije dokumenata vrlo važan dio takvih procesa, i tvrtkama je to postao važan segment operativnog opstanka, a ne digitalne transformacije o kojoj svi vole govoriti.

U financijskim institucijama, u prosjeku se godišnje provjerava i do tri milijuna stranica dokumentacije koja je od kritične važnosti za poslovanje. Prevedeno u ljudski rad, to znači u prosjeku da zaposlenik takve institucije ima oko desetak sekundi po stranici - i to za dokumente koji zahtijevaju preciznost, regulatornu usklađenost i gdje nema prostora za pogreške.

To stvara veliki pritisak na zaposlenike, a svaka pogreška donosi regulatorne kazne, pa i financijske gubitke. Umjetne inteligencije se ne treba bojati, ona neće zamijeniti ljudski rad, ali u ovakvim slučajevima, uvelike može pomoći tvrtkama u boljoj optimizaciji poslovanja, kao što su to nekada napravila računala.

Dokument kao operativno usko grlo

Banke kao i osiguravajuće kuće, ali i tvrtke koje se bave logistikom, te zdravstvene institucije i javna uprava svakodnevno rade s velikim volumenom dokumenata - od zahtjeva za kredite i police osiguranja do medicinske dokumentacije i raznih vrsta izvještaja, ugovora i operativnih dokumenata.

Format dokumenata često nije standardiziran: PDF-ovi, skenovi, fotografije, različiti obrasci i verzije dokumenata. Administrativni timovi pritom moraju ručno izdvajati ključne podatke, provjeravati njihovu usklađenost i donositi odluke pod velikim vremenskim pritiskom, i naravno, pri tome nemaju prostora za pogreške.

Zaključak se nameće sam, rast regulative i sigurnosnih standarda dodatno komplicira situaciju a uz to istovremeno rastu i troškovi rada. Organizacije se tako nalaze pod dvostrukim pritiskom - moraju raditi brže i preciznije, ali s istim ili manjim resursima.

Kako ubrzati obradu dokumenata bez kompleksne implementacije

U takvom kontekstu nastaje VeriDoc, rješenje koje je razvila domaća tehnološka tvrtka Alfatec Group, regionalni lider u području upravljanja podacima s više od 35 godina iskustva u implementaciji kompleksnih ICT sustava. VeriDoc je platforma za automatizaciju procesa validacije dokumenata bilo digitalnih ili fizičkih koja je bazirana na naprednoj umjetnoj inteligenciji i potpuno razvijena u Hrvatskoj.

VeriDoc je već u praksi pokazao kako može znatno ubrzati obradu dokumentacije i time smanjiti opterećenje na administrativne timove a time i značajno ukloniti ljudske pogreške. Time tvrtke dobivaju veću kontrolu nad obradom dokumenata i zadovoljavaju sve sigurnosne standarde.

Posebno je važno naglasiti kako se implementacija prilagođava postojećim procesima i IT infrastrukturi, bez potrebe za radikalnim infrastrukturnim promjenama. Time se smanjuje rizik dugoročne implementacije i direktno ubrzava povrat investicije u VeriDoc.

Umjetna inteligencija ne zamjenjuje ljude već im značajno pomaže

Jedna od čestih zabluda jest da umjetna inteligencija znači zamjenu zaposlenika i otpuštanja. U praksi, riječ je o oslobađanju zaposlenika od repetitivnih i zamornih provjera kako bi se mogli bolje fokusirati na sam rad s klijentima te time donositi brže i preciznije odluke u poslovanju.

„Organizacije danas raspolažu ogromnim količinama podataka, ali njihova vrijednost postoji samo ako su podaci točni, sigurni i dostupni u pravom trenutku. VeriDoc je razvijen kao konkretan odgovor na svakodnevne operativne izazove s kojima se susreću financijske institucije, osiguravatelji i javni sektor", ističe Marko Kornfeld, direktor, Alfatec Group.

U vremenima kada čujemo kako se umjetna inteligencija često spominje kao apstraktni trend, ovakva primjena umjetne inteligencije, u automatizaciji validacije dokumenata predstavlja njezinu vrlo konkretnu primjenu - onu koja donosi mjerljive poslovne rezultate. Za organizacije koje godišnje obrađuju milijune stranica dokumentacije, pitanje više nije trebaju li automatizirati obradu dokumenata. Pitanje je koliko si dugo mogu priuštiti da to ne učine.