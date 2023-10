Kako alkohol može utjecati na žensko zdravlje

Mjesec listopad većinom se veže uz festivale posvećene alkoholu, poput poznatog njemačkog Oktoberfesta. Ispijanje čaše vina uz večeru, koktel ili šampanjac s prijateljima u noćnom izlasku kao način slavlja toliko je normaliziran u raznim društvima da mnogi niti ne primjećuju učinke koje to ima na tijelo. Naravno, sve je u redu u umjerenim količinama. Međutim, kada konzumirate alkohol kroz cijeli mjesec, trebate uzeti u obzir neke njegove negativne učinke na vaše fizičko i mentalno zdravlje. INTIMINA dijeli uvide u to kako alkohol utječe na zdravlje žena.

Zbog svoje konstitucije i fiziologije (manje vode i veća koncentracija tjelesne masti), ženama je potrebno manje alkohola kako bi se napile i iskusile neke od štetnih učinaka alkohola na tijelo. Tu je i činjenica da muškarci imaju više enzima potrebnih za razgradnju alkohola nego žene. Stoga je ženina pozicija od početka slabija.

Što je s hormonima?

Kao i uvijek, hormoni igraju ključnu ulogu u funkcioniranju cijelog tijela. Ako ih izazovete, sigurno će doći do nekih promjena. Alkohol čini upravo to - uzrokuje promjene u koncentraciji hormona koje mogu dovesti do promjena u raspoloženju, koži, ciklusu i mnogim drugim stvarima.

Spolni hormoni

Nekoliko istraživanja pokazalo je kako konzumacija alkohola povećava razinu estrogena i testosterona, ali smanjuje razinu progesterona. Što to znači? To znači da je veća vjerojatnost da ćete imati neredovite cikluse i da možete doživjeti i anovulatorne cikluse (izostanak ovulacije). Ovo pak može uzrokovati neplodnost. Važno je znati da ti učinci nisu trajni i da će većina žena koje prestanu piti ponovno imati redovite cikluse (ako problem s konzumacijom nije dovoljno ozbiljan da uzrokuje oštećenje organa). Dugoročno, visoke razine estrogena mogu dovesti do povećanog rizika od raka dojke.

Hormon stresa

Kortizol se često naziva hormonom stresa. Alkohol također može utjecati na njega. Kada se konzumira u nižim koncentracijama, može dovesti do bolje opreznosti, ali ako se koristi dugotrajno, može izazvati obamrlost i disfunkcionalnost imunološkog sustava.

BMT (eng. WAT)

BMT je kratica za bijelo masno tkivo, obično poznato i kao mast. BMT luči adiponektin, hormon s višestrukim djelovanjem u tijelu. Dugotrajna konzumacija alkohola može dovesti do povećane razine upale u tijelu, smanjene gustoće kostiju (osteoporoze) i inzulinske rezistencije.

Promjene koje možete očekivati nakon što prestanete piti alkohol

Kratkoročno:

Ciklus - Kao što je spomenuto ranije, može doći do nekih promjena u vašem ciklusu - menstruacija može kasniti. Možete osjetiti grčeve (to se događa jer alkohol može potaknuti proizvodnju prostaglandina - koji uzrokuju kontrakciju mišića maternice). Ako pokušavate zatrudnjeti, možda ćete imati problema s trudnoćom zbog hormonalne neravnoteže.

Seks - Alkohol smanjuje vaginalni protok krvi, što odgađa orgazam i intenzitet seksualnog užitka. Dobra vijest je da traje samo dok ste pijani.

Problemi sa spavanjem - Iako možda mislite da vam alkohol pomaže da zaspite, možete se probuditi nakon noći opijanja i osjećati se kao da vas je pregazio kamion. Razlog leži u kvaliteti sna. Alkohol je sedativ koji vam može pomoći da brzo zaspite, ali remeti cikluse spavanja - postoji mogućnost da se REM faza skrati. U teškim slučajevima, deprivacija REM faze sna može dovesti do promjena raspoloženja, tjeskobe, razdražljivosti i halucinacija.

Dugoročno:

Oštećenje jetre - Kada redovito konzumirate velike količine alkohola, vaša jetra ne može sve preraditi. Kao rezultat toga, u jetri se počinju pojavljivati ​​male lezije i naslage masnog tkiva, što dugoročno može dovesti do ciroze. S pozitivne strane, jetra ima velike regenerativne sposobnosti, pa će se, ako prestanete piti prije nego bude prekasno, sama izliječiti.

Imunitet - Konzumacija alkohola može uzrokovati supresiju imuniteta, što znači da osoba može imati poteškoća s borbom protiv bolesti.

Krvne žile - Alkohol povećava stvaranje LNG (lipoproteina niske gustoće) kolesterola, što označava loš kolesterol - ovaj kolesterol može stvoriti plak u krvnim žilama, blokirajući protok krvi u mozak i srce.

Kosti - kao što je ranije spomenuto, dugotrajna zlouporaba alkohola može dovesti do osteoporoze. Ovo se često događa mnogo ranije nego očekivano osoba koje ne piju (zbog toga što naši hormoni, kada su uravnoteženi, imaju zaštitnu ulogu u tom procesu).

Mjesec dana trijeznosti

Iako mjesec dana ne zvuči kao puno vremena, iznenadit ćete se brojem promjena koje se mogu dogoditi. Sve kratkoročne promjene trebale bi nestati, a vi biste trebali početi uočavati promjene na koži, duljini ciklusa, kvaliteti sna i seksu. Iako je opijanje u društvu izvrsna zabava, ponekad granica postane maglovita, a ono se razvije u nešto što ima dugoročne posljedice. Ali ako pokušate i suzdržite se, kako vrijeme prolazi, promjene bi trebale postati primjetnije, te bi se trebala početi događati i neka dugoročna poboljšanja. Važno je uvijek pokušati biti što nježniji prema sebi.

Što ako ne uspijete ostati trijezni cijeli listopad?

Ne brinite se. Samo se pobrinite da budete osjećajni prema svom tijelu i da mu pristupate s poštovanjem. Ako prolazite kroz teško razdoblje i loše ste raspoloženi, prođite kroz vodič za preživljavanje. Ako želite prestati piti, budite dobri prema sebi i strpljivi. Imajte na umu kako su oko vas ljudi koji vas vole i koji će vam čuvati leđa ako bude potrebno. Budite nježni prema sebi i dopustite si da rastete i postajete bolji.

Sada znate sve. Trijezni listopad omogućuje ženama da preispitaju svoj odnos s alkoholom i donesu informirane odluke o svom zdravlju. Jedinstvena fiziologija žena čini ih osjetljivijima na učinke alkohola, uključujući promjene u hormonima, razini stresa i masnom tkivu. Te promjene mogu dovesti do raznih zdravstvenih problema, od neredovitih menstrualnih ciklusa do oštećenja jetre i oslabljenog imuniteta. Manja ili nulta konzumacija alkohola povezana je sa svim vrstama fizičkog, mentalnog, emocionalnog i seksualnog blagostanja! Dok se upuštate u ovaj jednomjesečni izazov, neka vam to bude podsjetnik da apstinencija od alkohola može imati trajne koristi za vaše fizičko i mentalno blagostanje u listopadu i kasnije. Krenite dalje i živite svoj najbolji život uz umjereno ili nimalo alkohola!