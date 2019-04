Kada institucije ne rade svoj posao, često nevini stradaju

U zadnje vrijeme svjedoci smo raznih "agresivnih" ponašanja kod pasa koje rezultiraju ozljeđivanjem čovjeka i na kraju usmrćivanjem životinje.

No, u ovom začaranom krugu postoji puno rupa i mana. Naravno da je vlasnik prvenstveno odgovoran za ponašanje svog ljubimca, no ima tu još puno toga što bi se trebao napraviti da bi se zaključilo što se zapravo desilo i zašto se pas tako ponaša.

Pitali smo dr.sc Irenu Petak, savjetnicu za ponašanje životinja da nam pojasni kako trenutno stoje stvari u ovakvim slučajevima i što se bi se zapravo po zakonu trebalo napraviti.

Dr.sc. Irena Petak: Sadašnja praksa u Hrvatskoj je da se pse koji su sudjelovali u napadu na ljude eutanazira nakon što se utvrdi da ne boluju od bjesnoće. Premda Pravilnik o opasnim psima (NN 117/2008) predviđa mogućnost da psi budu procijenjeni od strane stručnjaka i resocijalizirani, u praksi se to uglavnom ne događa."

„Nije sporno da se nekim psima ne može pomoći, ali bez procjene psa ne može se utvrditi što je sve utjecalo na agresivno ponašanje psa, odnosno koliko je kriva genetika, uvjeti držanja psa, zdravlje psa, način treniranja ili izostanak treninga psa i u konačnici ponašanje ugrizenih osoba. Jedino utvrđivanje uzroka može pomoći da se spriječe budući incidenti ove vrste."

„Posebno bi istaknula važnost edukacije djece o tome kako se ponašati u slučaju kada im prilazi nepoznati pas. U inozemstvu programi edukacije provode se dugi niz godina, i time se zaštićuje djecu! Nažalost neodgovornih vlasnika pasa ima sve više, i samo zakonodavstvo i eutanazije koje djeluju nakon što se nesreća dogodi neće riješiti ovaj problem."

„Ako za primjer uzmemo posljednji slučaj gdje je pas napao petero ljudi, možemo reći da je neposredni uzrok to što su vrata dvorišta bila otvorena, pa je pas izašao van. No, također se ponašanje ovog psa povezuje s pasminom, a to znači genetikom. To nije sasvim točno jer više ljudi ima ovakve pse, pa njihovi psi nisu nikoga napali. Ispravno utvrđivanje što je navelo tog psa da napadne ljude trebalo bi utvrditi i ostale činjenice. U tim činjenicama krije se odgovor kako spriječiti ovakve napade u budućnosti.

Edukacija djece i utvrđivanje svih činjenica uvjeti su za sigurnije društvo."

Metro: Dakle kako bi sustav funkcionirao kako treba, vlasnik treba biti adekvatno kažnjen, a psu se treba omogućiti pregled stručne osobe kako bi se ustvrdilo porijeklo njegovog agresivnog ponašanja kao što i piše u pravilniku koji kaže da se trebaju utvrditi sve činjenice prije nego što se pas eutanazira.

Udruga Sedma od Devet je zbog sličnih problema je osmislila projekt u kojem bi se kroz škole vršila edukacija djece, no projekt je odbijen bez obrazloženja.

PETRA PUVAČA: "Udruga za zaštitu životinja Sedma od Devet od 2014 do 2016 godine aktivno je i volonterski provodila edukaciju djece u nižim razredima osnovne škole pod nazivom Kućni ljubimac - živo biće, a ne igračka. Cilj edukacije bio je što kvalitetniji odnos djece i kućnih ljubimaca pri čemu je naglasak stavljen na različite potrebe različitih kućnih ljubimaca kao i odgovorno i sigurno ponašanje u blizini poznatih i nepoznatih životinja."

"2015 smo aplicirali na natječaj MZOS-a s projektom u kojem su nam partneri bili 7 osnovnih škola, 4 srednje škole, jedan učenički dom i Hrvatski školski muzej koji je trebao obuhvatiti preko 3500 djece i mladih, 186 nastavnika i drugih stručnih suradnika u školama te indirektno i roditelje i širu zajednicu na području cijele RH no projektu nisu odobrena sredstva na natječaju."

Iako savjetnici, volonteri i ljubitelji životinja imaju volje raditi na edukaciji novih i starih vlasnika, institucije ne prepoznaju to kao nešto važno, a nažalost problem neadekvatnih vlasnika je sve češći te je posljedica tome problematično ponašanje ljubimca koje često ishodi napadom ili ugrizom neke osobe ili druge životinje.

I na kraju, pas biva eutanaziran jer "nedostaje" stručnih osoba koje bi utvrdile sve činjenice problematičnog ponašanja i kažnjavanje neadekvatnih vlasnika se ne provodi, niti se kaznene odredbe provjeravaju. Ovo je još jedan od problema za kojega nitko ne pita i još jedan problem gdje u sustavu nevini nastradaju.

