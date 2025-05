Kada Fata ne vjeruje doktorima

Nakon 40 godina braka odlučiše Mujo i Fata otići kod doktora na pregled. Doktor prvo pozove Muju, pregleda ga i upita:

- Izgleda da je sve u redu s vama, imate li problema?

Mujo se zamisli pa odgovori:

- Pa doktore, ništa posebno, no kad vodim ljubav sa ženom prvi put, onda je sve u redu, ali kad krenemo u drugu rundo, počnem se jako znojiti i to me malo smeta ...

Nakon Muje ulazi Fata, doktor je pregleda i priupita:

- I vi izgledate dobro, no vaš muž mi kaže da kada vodite ljubav prvi put onda je sve ok, a drugi put se jako počne znojiti ... Znate li možda zašto?"

Fata ga pogleda ispod oka i odbrusi:

-Ajde, bolan, prvi put je u siječnju, a drugi u kolovozu, šta sad o tom priča...