Kad tijelo kaže detox – evo što vam je činiti

Početak siječnja za većinu znači povratak uobičajenim prehrambenim navikama, odnosno vrijeme je za čišćenje od blagdanskog prejedanja. U nastavku donosimo detox savjete, preporuke i recepte bio&bio tima. Odakle krenuti?

1. Potaknite probavu i ubrzajte metabolizam

Za početak, pijte više vode i nezaslađenih biljnih čajeva, a kada govorimo o detoxu, prvi izbor je Royal Green Clean čaj. U ovoj divnoj kombinaciji organskog komorača, zvjezdastog anisa, kardamoma, kurkume i korijandera pronaći ćete svježinu potrebnu za čišćenje i dobar osjećaj. Royal Green čajevi spravljeni su od pomno probranog bilja diljem svijeta. Želite li hladan napitak, uz ovaj jednostavan recept koji sadrži limun, đumbir i tinkturu koprive potaknut ćete čišćenje organizma i stimulirati probavu. Tinktura koprive poznata je kao moćan diuretik i prirodni čistač organizma, a ova certificirana organska tinktura ne sadržava ostatke pesticida i herbicida te osigurava maksimalnu djelatnost hranjivih tvari iz biljke.

Uz to - jedite više kratko kuhanog zelenog povrća, birajte bogata povrtna variva s cjelovitim žitaricama i mahunarkama uz dodatak lanenih sjemenki, hladno prešanih ulja i začina kao što su đumbir i chili. Posegnite i za fermentiranom hranom kao što je miso, daikon i čičoka ili jednostavnim detox salatama koje možete ponijeti na posao. U slobodno vrijeme odvedite obitelj i prijatelje u šetnju, lagano planinarenje, biciklirajte ili uživajte u bilo kakvoj fizičkoj aktivnosti svaki dan - barem pola sata.

Zahvaljujući velikom broju istraživanja koja su pozitivno ocijenila utjecaj biljne prehrane na organizam sve više ljudi bira kvalitetne, organske i što manje prerađene namirnice bez životinjskih sastojaka. Mnogi se na ovaj korak odluče upravo u siječnju, priključujući se globalnom Veganuary izazovu, a ako i vi razmišljate trebate li biti dio njega - evo 5 razloga zašto reći da već danas.

2. Pijte celerov sok

Kod ovog napitka - ključno je da je celer organski! Celer je bogat enzimima koji umiruju probavni sustav, biljnim hormonima koji reguliraju endokrini sustav, vitamin C jača imunosni sustav, a minerali u mikro tragovima iznimno su važni za oporavljanje želuca i probavnih procesa. Celerov sok je dragocjena tekućina koja nas iscjeljuje, no važno je da je on organski, a takav ćete pronaći u bio&bio trgovinama diljem Hrvatske, idealan za pripravak osvježavajućeg prirodnog soka ili za pripremu sirovih i kuhanih jela.

Ovo su pozitivne stvari koje ćete uočiti nakon konzumiranja soka od celera:

· čišća koža

· bolja probava i manje nadimanja

· više energije

· mentalna jasnoća i uravnoteženje raspoloženja

· gubitak suvišnih kilograma

3. Kad tijelo kaže detoks, odgovor je chlorella

Moćna chlorella sadrži cijeli svemir nutrijenata u samo jednoj stanici. Ona tijelo razbuđuje, podiže koncentraciju, podržava imunitet i čisti teške metale. Znanstveno je jedna od najtestiranijih namirnica na svijetu, tako da iza njenih supermoći stoje brojna istraživanja koja ih potvrđuju.

Zašto chlorella?

· Sadrži 10 x više klorofila nego alfa klice. Klorofil naše tijelo voli jer obavlja posao hemoglobina, proizvodi i obnavlja crvene krvne stanice te regenerira tijelo na staničnom nivou.

· Riznica je vitamina A, B12, B3 i C, a bogata je i željezom te jodom, smanjuje kronični umor, štiti živčani sustav i jača imunitet.

· Glavna je za izbacivanje teških metala i prehrambenih kemikalija. Svojim fitonutrijentima veže razne otrove i izbacuje ih iz organizma.

· Odličan je izvor prebiotičkih vlakana koja hrane i podržavaju zdrav mikrobiom. Bogata je omega-3 kiselinama i čuva srca i krvne žile.

Popijte 2 puta dnevno 5 tableta s 2-2,5 dl vode, najbolje nakon obroka. Borite li se s postblagdanskim umorom i iscrpljenošću, 4 sjajna recepta s chlorellom su na ovom linku.

Uz ove savjete i recepte, očistite organizam od nakupljenih toksina i do nedjelje 15.01. iskoristite popust do 15% na proizvode za cjelovit detox organizma