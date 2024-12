Kad se tuširati pod vrućom, a kad pod hladnom vodom?

Tuširanje na određenoj temperaturi pomoći će vam da se dobro naspavate. Naime, liječnik Karan Raj otkrio je kada biste se trebali tuširati toplom, a kada hladnom vodom.

"Ako idete spavati i ako želite dobar san, tuširanje toplom vodom prije spavanja paradoksalno snižava vašu središnju tjelesnu temperaturu, tako da ćete dobro spavati", naveo je.

Raj je objasnio da vam "treba niža tjelesna temperatura prije odlaska na spavanje jer to snižava "prag" sna.

Suprotan učinak javlja se kad se ujutro tuširate hladnom vodom, jer će vas to razbuditi jer će hladna voda povisiti tjelesnu temperaturu. Objasnio je da je povišena tjelesna temperatura dobra tijekom dana jer nećete biti pospani.

Dodao je da se tuširanje toplom vodom noću i hladnijom ujutro "uklapa" u naš cirkadijalni ritam.

Prema studiji objavljenoj u National Library of Medicine, navodi se da vam topla kupka ili tuširanje sat ili dva prije spavanja može pomoći da se opustite i brže zaspite. Zašto? To će vam pomoći u snižavanju unutarnje temperature, a to je cirkadijalni signal za spavanje.

Također, ističe se da će tuširanje u večernjim satima vašem tijelu dati priliku da se ohladi i može čak potaknuti san. Tuširajte se tako da budete gotovi otprilike sat i pol prije nego što poželite otići u krevet. Na taj način, vaše će tijelo biti hladno, suho i spremno za spavanje.