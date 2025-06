Kad se Tamara Peroš potrudi...

Izložbom u Galeriji Kaptol umjetnica Tamara Peroš predstavila je svoj novi brend PiKoS, kroz koji spaja ljubav prema keramici, dizajnu i mirisima. PiKoS donosi unikatne mirisne svijeće u ručno rađenim keramičkim posudama, koje su istovremeno dekorativne i funkcionalne te pružaju dugotrajan estetski i mirisni doživljaj.

Tamara Peroš poznata je po stvaranju keramičkih vaza i skulpturalnih predmeta koje izrađuje tehnikom slobodnog oblikovanja - bez unaprijed zadanog plana, što svakom komadu daje poseban, neponovljiv karakter. Svoje je umijeće usavršavala kroz brojne tečajeve keramike u Hrvatskoj i Italiji, a posebno ju inspirira japanska tehnika Raku, koja dodatno naglašava jedinstvenost i spontanost njezinih radova.

PiKoS donosi mirisne svijeće izrađene od gel voska koji je veganski i bez GMO-a. Ovaj vosak nudi izvanrednu čistoću i dugotrajno sagorijevanje te se odlično povezuje s mirisima i bojama, omogućujući svakoj svijeći profinjen i zanimljiv izgled. Vosak gori čisto i dugotrajno, a zbog prirodnog sastava omogućuje dodatna kreativna rješenja u dizajnu svijeća.

"U stvaranju me najviše inspirira sloboda oblikovanja i ljepota nesavršenosti. Svaki komad nastaje spontano, bez unaprijed zadanih pravila, i to je ono što ga čini posebnim. PiKoS je rezultat moje dvije ljubavi, one prema keramici i prema svijećama i mirisima. Željela sam stvoriti nešto što je istovremeno lijepo, trajno i mirisno, nešto što unosi toplinu u prostor i ostaje s vama i nakon što svijeća izgori," izjavila je Tamara Peroš povodom predstavljanja PiKoS brenda.

Osim mirisnih svijeća, Tamara nastavlja izrađivati keramičke vaze i dekorativne predmete koji oplemenjuju svaki prostor svojom autentičnošću i toplinom ručnog rada.

Više o PiKoS kolekciji i unikatnim radovima Tamare Peroš možete pratiti na Instagram profilu @pikos_by_tp, a svoj jedinstveni komad iz PiKoS svijeta keramike i mirisnih svijeća istražite i naručite putem webshopa na www.pikos.net