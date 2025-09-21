Kad se Mujo otrese na Fatu...
... jer dolazi kući kasno, najbolja je njegova isprika koja to zapravo nije
Buni se Mujo, buni... (Arhiva)
Mujo se pokušava tiho uvući u kući u sitne sate, no Fata ga čeka k'o ljuta aždaja
- Mujo, đe's ti do ove dobe?!
Mujo uzdahne:
- A evo, doš'o...
Fata se već dere:
- Pa šta s' radio do dva ujutru?!
Mujo slegne ramenima
- De, bona, šta t' je sad... i da sam ost'o kuć', i opet bi sad bilo dva ujutru...
21.09.2025. 06:54:00
