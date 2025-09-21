Kad se Mujo otrese na Fatu...

Mujo se pokušava tiho uvući u kući u sitne sate, no Fata ga čeka k'o ljuta aždaja

- Mujo, đe's ti do ove dobe?!

Mujo uzdahne:

- A evo, doš'o...

Fata se već dere:

- Pa šta s' radio do dva ujutru?!

Mujo slegne ramenima

- De, bona, šta t' je sad... i da sam ost'o kuć', i opet bi sad bilo dva ujutru...