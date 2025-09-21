« Vic dana
objavljeno prije 4 sata i 34 minute
VIC DANA

Kad se Mujo otrese na Fatu...

... jer dolazi kući kasno, najbolja je njegova isprika koja to zapravo nije

Buni se Mujo, buni...
Buni se Mujo, buni... (Arhiva)
Više o

vic dana

,

vicevi

,

najbolji vicevi

,

vicevi o Muji i Fati

Mujo se pokušava tiho uvući u kući u sitne sate, no Fata ga čeka k'o ljuta aždaja

- Mujo, đe's ti do ove dobe?!

Mujo uzdahne:

- A evo, doš'o...

Fata se već dere:

- Pa šta s' radio do dva ujutru?!

Mujo slegne ramenima

- De, bona, šta t' je sad... i da sam ost'o kuć', i opet bi sad bilo dva ujutru...

21.09.2025. 06:54:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh