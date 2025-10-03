« Vic dana
objavljeno prije 2 sata i 47 minuta
VIC DANA

Kad Mujo glumi šanera...

... prije ili kasnije će naletjeti na neki problem koji sigurno neće moći riješiti...

Opa ;)
Opa ;) (Arhiva)
Više o

vic dana

,

vicevi

,

vicevi o Muji

,

najbolji vicevi

Mujo kupio Fati zaručnički prsten prepun dijamanata, i sad se Fata hvali po cijeloj mahali i svima ga pokazuje. Nakon par dana sretne Mujo Hasu, a ovaj ga odmah upita:

- Mujo, bolan, nije li Fata rekla da za zaruke želi sportski auto?

Mujo ga pogleda i zaklima glavom:

- Đe ć' nać' lažni Ferrari, matereti?!

03.10.2025. 06:54:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh