Kad Mujo glumi šanera...

Mujo kupio Fati zaručnički prsten prepun dijamanata, i sad se Fata hvali po cijeloj mahali i svima ga pokazuje. Nakon par dana sretne Mujo Hasu, a ovaj ga odmah upita:

- Mujo, bolan, nije li Fata rekla da za zaruke želi sportski auto?

Mujo ga pogleda i zaklima glavom:

- Đe ć' nać' lažni Ferrari, matereti?!