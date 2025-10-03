Kad Mujo glumi šanera...
... prije ili kasnije će naletjeti na neki problem koji sigurno neće moći riješiti...
Mujo kupio Fati zaručnički prsten prepun dijamanata, i sad se Fata hvali po cijeloj mahali i svima ga pokazuje. Nakon par dana sretne Mujo Hasu, a ovaj ga odmah upita:
- Mujo, bolan, nije li Fata rekla da za zaruke želi sportski auto?
Mujo ga pogleda i zaklima glavom:
- Đe ć' nać' lažni Ferrari, matereti?!
03.10.2025. 06:54:00
