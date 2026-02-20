Plavuša u kockarnici - opća panika ;)
... jer je, naravno, jako zgodna i ima neke vrlo čudne navike prije nego što baci kockice na stol...
Dečki, dečki... (Arhiva)
Dolazi privlačna plavuša u kockarnicu, dođe do stola s kockama, stavi 20.000 dolara na jedan broj i kaže:
- Nadam da nećete imati ništa protiv, ali puno više sreće imam kada sam potpuno gola!
Plavuša svuče sve sa sebe, uzme kocke, baci ih i vikne:
- Hajde, kockice mile, mamici treba nova garderoba!
Kada su se kocke zaustavile, plavuša skoči od sreće:
- To! To! Dobila sam, dobila!
Zagrli oba krupijea, uzme svoj dobitak i odjeću i ode.
Krupijei se s nevjericom međusobno gledaju. Poslije nekog vremena jedan pita drugog:
- Na koliko su kockice pale?
Drugi zbunjeno odgovara:
- Mislio sam da ti gledaš, ja stvarno nemam pojma...
19.02.2026. 06:56:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Razgovor RSS komentara novi komentar ↓
Novi komentar