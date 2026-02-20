Plavuša u kockarnici - opća panika ;)

Dolazi privlačna plavuša u kockarnicu, dođe do stola s kockama, stavi 20.000 dolara na jedan broj i kaže:

- Nadam da nećete imati ništa protiv, ali puno više sreće imam kada sam potpuno gola!

Plavuša svuče sve sa sebe, uzme kocke, baci ih i vikne:

- Hajde, kockice mile, mamici treba nova garderoba!

Kada su se kocke zaustavile, plavuša skoči od sreće:

- To! To! Dobila sam, dobila!

Zagrli oba krupijea, uzme svoj dobitak i odjeću i ode.

Krupijei se s nevjericom međusobno gledaju. Poslije nekog vremena jedan pita drugog:

- Na koliko su kockice pale?

Drugi zbunjeno odgovara:

- Mislio sam da ti gledaš, ja stvarno nemam pojma...