Mujin način razmišljanja

Mujo i Haso na obali rijeke pecaju... Mujo stalno nešto gunđa i odmahuje glavom, a Haso ga zabrinuto gleda. Nakon nekog vremena Haso skupi hrabrosti i upita:

- Bolan Mujo, što se mrštiš stalno?

Mujo sjetno odgovori:

- E moj Haso, mislim da ću se morati rastati ...

Haso ga iznenašeno priupita:

- Pa što, crni Mujo.

Mujo nevoljko odpovrne:

- Pa eto, Fata već dva mjeseca nije progovorila ni riječi sa mnom.

Haso ga zbunjeno pogleda i reče:

- Đe'š nać' još jednu tak'u, matereti?!