Mujin način razmišljanja
Naravno da Mujo ima svoj čudesan način razmišljanja koje je teško shvatiti, pa čak i za njegovog jarana Hasu...
Mujo i Haso na obali rijeke pecaju... Mujo stalno nešto gunđa i odmahuje glavom, a Haso ga zabrinuto gleda. Nakon nekog vremena Haso skupi hrabrosti i upita:
- Bolan Mujo, što se mrštiš stalno?
Mujo sjetno odgovori:
- E moj Haso, mislim da ću se morati rastati ...
Haso ga iznenašeno priupita:
- Pa što, crni Mujo.
Mujo nevoljko odpovrne:
- Pa eto, Fata već dva mjeseca nije progovorila ni riječi sa mnom.
Haso ga zbunjeno pogleda i reče:
- Đe'š nać' još jednu tak'u, matereti?!
20.02.2026. 06:54:00
