Kad Fata kuha ručak...

Kuha Fata ručak i drži cigaretu u ustima, kad Mujo dobaci:

- Fato, bona, kolk'o sam ti puta rek'o da ne kuhaš s cigarom u ustima, jes' ti normalna?

Fata odmahne rukom, a Mujo nastavi:

- Sl'šaj, bona, trebala b' ti prestat' pušit, pušiš dvije kutije dnevno, truješ i sebe i mene i bacaš pare!

Fata slegne ramenima:

- E moj Mujo, ja ti bez pušenja ne mogu!

Mujo će sa smiješkom:

- Dobro je, bona, puš' onda nešto drugo... Znaš i sama šta, to t' je zdravije!

Fata ga pogleda ispod oka:

- E jes' smiješan... Razmišljala sam ja o tome, al' gdje ću nać' četeres' komada dnevno?