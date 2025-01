Kad bi se trebali vagati?

Vaganje pomaže praćenju procesa mršavljenja, ali odabir pravog trenutka za vaganje može pomoći u preciznijem praćenju napretka, kao i održavanju motivacije.

Najbolje vrijeme za vaganje

Većina zdravstvenih stručnjaka slaže se da je jutro najbolje vrijeme za vaganje. Na vagu stanite odmah nakon obavljanja jutarnje higijene, prije nego što išta pojedete ili popijete.

Prema Klinici Cleveland, jutro je idealno jer naše tijelo tijekom noći probavi svu hranu i piće konzumirano prethodnog dana. Ako se važete prije spavanja, vaga će vjerojatno pokazivati višu brojku zbog unosa tekućine ili soli tijekom dana, piše Yahoo Life.

Koliko često se trebamo vagati?

Vaganje više puta tijekom dana ne preporučuje se. Studija iz časopisa International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity otkrila je da se vaganje jednom dnevno povezuje s većim usvajanjem navika za kontrolu težine i boljim gubitkom kilograma. Međutim, ako vas svakodnevno vaganje uznemiruje, radite to jednom tjedno.

Najbolje je vagati se uvijek istog dana, a stručnjaci preporučuju petak kao idealan izbor jer tijekom tjedna češće slijedimo režim. Vikendom se više opuštamo te si dopustimo neku hranu koju preko tjedna ne bismo jeli, što može utjecati na rezultate vaganja ponedjeljkom.

Kako se pravilno vagati?

Važite se ujutro nakon korištenja kupaonice, na ravnoj i tvrdoj podlozi poput pločica. Skinite dodatnu odjeću za preciznije rezultate te težinu ravnomjerno rasporedite na obje noge.

Broj na vagi nije jedini pokazatelj napretka. Mjerenje struka, bokova i ruku može bolje pokazati promjene na tijelu, a ako vaga izaziva negativne misli, fokusirajte se na mentalno zdravlje. Broj na vagi nikada neće u potpunosti odražavati trud koji ulažete da biste postali zdravija osoba.