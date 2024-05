July Jones i Payale Royale u Tvornici kulture

Američki rock trio Palaye Royale poput pravog rock & roll cirkusa neumorno putuje svijetom, a 3. lipnja nastupit će u zagrebačkoj Tvornici Kulture. Zarazna mješavina art rocka, glam punka i britpopa koju stvaraju braća Remington Leith (vokal), Sebastian Danzig (gitara) i Emerson Barrett (bubnjevi) sada nam prvi put stiže i u Hrvatsku i to samo par tjedana nakon što je njihova pjesma "Lonely" dosegla 100 milijuna streamova na Spotifyju!

Unatoč klasičnom glazbenom odgoju, Palaye Royale su oduvijek nosili sirovu bit rock-and-rolla u krvi. Crpe isto toliko inspiracije iz kinematografije i filozofije koliko i od svojih glazbenih idola, posebno onih iz 1960-ih i 1970-ih, ali i modernijih bendova poput My Chemical Romance, The Strokes, Arctic Monkeys. Zvuči šareno kao što članovi benda i izgledaju, a u energičnim i vizualno nabijenim nastupima jednako se dobro osjećaju na pozornici manjih klubova i velikih festivala.

PALAYE ROYALE - BROKEN (SLUŽBENI VIDEO)

Premijeran nastup u Hrvatskoj, i to kao predgrupa Palaye Royale, imat će i slovenska glazbena zvijezda u usponu July Jones. Svojim oštrim electro-pop hitovima i stihovima koji bez zadrške istražuju odnose, queer identitet i mentalno zdravlje, July donosi energiju i autentičnost na pozornicu. Kao 16-godišnjakinja July se preselila iz Slovenije u Veliku Britaniju zbog studija jazz pjevanja, ali se brzo prebacila u život prave alt pop zvijezde. Hvaleći se autorskim zaslugama za glazbenike poput BTS, Girli, Mae Muller, Naughty Boy, Lauren Saunderson, 99 Souls, Nasty Cherry i Zolita te kao predgrupa za Slayyyter, Yonaka i Girli, July je nevjerojatan talent koji razmišlja naprijed i čije melodije i tekstovi stvaraju provokativnu, moćnu i strastvenu priču. Koristeći svoju platformu i profil za pomicanje granica, July je odlučna biti pozitivan glas za mlade i otvoreno govoriti o vlastitim iskustvima queer žene iz istočne Europe. U 2022. njena je pjesma "Girls Can Do Anything" korištena je kao glazbena podloga za TikTokovu kampanju za Međunarodni dan žena, kao i IWD kampanju ELLE UK. U 2023. osvojila je i nagradu Music Moves Europe.

JULY JONES - FLOWERGIRLS (SLUŽBENI VIDEO SPOT)

Palaye Royale, već kako tinejdžeri, na nagovor majčinog prijatelja Paula Wellera iz benda The Jam, napuštaju školu i Las Vegas i sele u Los Angeles u potrazi za američkim glazbenim snom. Prve svirke organiziraju u podrumu svoje kuće a uskoro privlače pozornost pozornost rock plemića poput Courtney Love, Scotta Weilanda i Kima Fowleya (zloglasni producent/menadžer legendarnih Runawaysa). Na nagovor obožavateljice Alex Burdon, kćeri Erica Burdona iz The Animalsa, Palaye Royale je 2015. sklopio ugovor sa Sumerian Records, a zatim debitirao 2016. s albumom "Boom Boom Room (Side A)" kojeg je producirao James Iha iz Smashing Pumpkinsa.U međuvremenu Palaye Royale su objavili "Boom Boom Room (Side B)" (2018.) i "The Bastards" (2020.) te "Fever Dream" (2022.) u kojem su se ovih troje klasično školovanih glazbenika vratili svojim korijenima i skladali većinu albuma na klaviru. U jednakim dijelovima ekstaza i dubinska meditacija o stanju ljudske psihe, rezultat je najhrabriji i najvizionarskiji opus Palaye Royale do sada. Nezaustavljivo grabeći naprijed, bend je u prosincu 2023. objavio i EP pod nazivom "Sextape", a zatim u siječnju 2024. EP "Songs For Sadness" s pet pjesama kojeg je najavio singl i video spot za pjesmu "umakemenotwannadie", a nedavno su izbacili i video spot za pjesmu "Just My Type".

PALAYE ROYALE U INTERVJUU ZA RAVNO DO DNA

Od šarmantnog malog benda na početku karijere pa do složenije postave njihove najnovije turneje, Palaye Royale su uvijek isporučivali naelektriziran live nastup, u kojem pjevač često visi s rasvjetnih tijela na stropu dvorane. Svaki njihov koncert donosi element nepredvidivosti i opasnosti, s njih trojica sviraju kao da im životi ovise o tome. Bilo da izlaze na pozornicu velikih festivala kao što su Reading i Leeds, Download i Pinkpop ili sviraju pred rasprodanim dvoranama u Tokiju, Londonu i Mexico Cityju, najvažnija ambicija benda je produbiti vezu s njihovom voljenom i vjernom bazom obožavatelja koji se nazivaju Soldiers of the Royal Council. "Kada smo tek počeli ići na vlastite turneje, stajali bismo ispred dvorane i grlili svaku osobu koja bi nas došla vidjeti", kaže Emerson. "Iako to sada nije moguće učiniti, i dalje se trudimo svima posvetiti što više vremena."

Ulaznice za koncert benda Palaye Royale mogu se naći putem Eventim online sistema i na svim fizičkim prodajnim mjestima Eventima.