Još jedne Indie Emo Naočale u Močvari

Tragična je činjenica da smo velikim booking agencijama nezanimljivo tržište. Aktualni bendovi nas masovno zaobilaze, "europska turneja" često znači par gigova u Njemačkoj te po jedan u Parizu i Bruxellesu, dok naš lepi Agram biva zadnja rupa na svirali, ignoriran i prezren od zapadnih agenata.

Ipak, ponekad nam se posreći pa tako s velikim ponosom i određenom dozom nevjerice najavljujemo da nam u goste stižu Militarie Gun - bez ikakve dvojbe, jedan od trenutno najvrućih bendova nezavisnog rocka, koji će ovom zgodom pozornicu dijeliti s njujorškom grupom Lip Critic.



MILITARIE GUN (SAD)

Web: Facebook, Spotify, Bandcamp

Pretpostavit ćemo da ste, barem ako posljednjih godina iole pratite glazbene aktualnosti, već negdje vidjeli ime Militarie Gun - primjerice, njihov prvi LP, "Life Under the Gun", se našao na manje više svakoj relevantnoj top listi albuma iz 2023.

No, krenimo od početka, a na početku je Ian Shelton, renesansni čovjek i tip koji stoji iza (barem u punk krugovima) cijenjenog projekta Regional Justice Center, u pandemijskoj dokolici započeo Militarie Gun kao solo projekt. Postava je proširena nekolicinom sjajnih mladića, od kojih ćemo izdvojiti Nicka Cogana, inače gitarista izvrsnih Drug Church, i nakon toga ništa nije bilo kao prije.

Malo je reći da je uspon Militarie Guna bio strelovit, ali ne čuješ svaki dan bend koji tako vješto svira toliko agresivnu, a istovremeno tako prijemčivu glazbu! Ako hoćete glazbene reference, čuju se Born Against i Black Flag, Guided by Voices pa čak i Beatlesi.

Iz njihove, zasad skromne diskografije ćemo izdvojiti "All Roads Lead to the Gun (Deluxe)",

njihova prva dva EP-je te četiri nesvrstana glazbena broja te već spomenuti "Life Under the Gun", LP kojim su prošle godine osvojili svijet!

Nećemo duljiti jer, budimo realni, ne samo da više nitko ne čita najave, nego je iz protočnosti ovog teksta vidljiva i kreativna blokada Uprave Indie emo naočala, pa ćemo najavu zaključiti mišlju da su Militarie Gun bend svijetle budućnosti u naponu snage, a nedolazak na ovaj koncert s punim bismo pravom okarakterizirali kao promašaj života!



LIP CRITIC (SAD)

Web: Facebook, Spotify, Bandcamp

Tajanstveni Lip Critic su kvartet neopterećen žanrovskim granicama. Uz dva bubnja i dva samplera izvode krajnje eklektičan miks punka i hardcorea, ali i suvremenog popa, uz dosta velik naglasak na eksperiment i improvizaciju. Ludnica!

Njihov prvi album, "Hex Dealer", samo što nije.



MODERN LOVE STORY (Zagreb)

Web: Bandcamp

Svjež bend sastavljen od ne tako svježih lica!

Naime, bivši i nekadašnji članovi Black Sailsa, Ponora, Sentencea, Kijameta, Sukoba i još 35876 bendova su, pod radnim imenom "Sastav X", godinama dizali buku u garaži i uznemiravali susjede, da bi početkom 2024. konačno izašli na svjetlo dana i krenuli svirati pred drugim ljudima.

Utjecaji su brojni, no ako Modern Love Story moramo staviti u žanrovsku ladicu, nazovimo to melodičnim hardcoreom za odrasle, a o tome svjedoči i LP koji su upravo objavili i nazvali "Housearrest"!