Još jedna tvrtka postala je Poslodavac prijatelj bicikliranja

U ponedjeljak 2. svibnja 2022. tvrtki Syntio d.o.o. uručen je europski certifikat "Poslodavac prijatelj bicikliranja" za lokaciju u Ciboninom tornju, u Zagrebu. Ovime se Syntio pridružio međunarodnoj inicijativi društveno odgovornih kompanija čiji je cilj smanjiti stakleničke plinove i pozitivno utjecati na zdravlje i životne navike svojih zaposlenika.

Kako bi potaknuo svoje zaposlenike na dolazak na posao biciklom umjesto automobilom, Syntio, osim deset bicikala u vlasništvu tvrtke, nudi i izvrsne i važne uvjete: kvalitetan i nadziran parking za bicikle u garaži Ciboninog tornja, subvencije za kupnju bicikla i alat za popravak bicikala.

Certifikat je standardiziran na europskoj razini, a potvrda je društveno odgovornog poslovanja. Ovim se certifikatom Syntio svrstao u društvo istaknutih ekološki i društveno osviještenih kompanija i organizacija u Hrvatskoj i Europi poput, primjerice, Hrvatskog telekoma, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Ericsson Nikola Tesla te IT agencija FIVE i IN2

U Hrvatskoj certificiranje provodi Udruga "Sindikat biciklista", koja je dio europskog konzorcija "Cycle Friendly Employer Certification". „Poticanjem svojih zaposlenika, klijenata i partnera na korištenje biciklom kao prijevoznim sredstvom, Syntio služi kao pozitivan primjer zagovaranja i prakticiranja održivog oblika kretanja te odgovornosti prema zdravlju, okolišu i javnom prostoru, ali i uštedama", izjavili su iz Sindikata biciklista.

„Društveno odgovorno poslovanje usađeno je u kulturu naše tvrtke od prvog dana. Iz tog razloga, zagovaramo i potičemo korištenje bicikla za vožnju do posla i s posla među našim djelatnicima budući da je to pozitivan doprinos ne samo njihovom zdravlju, već i očuvanju okoliša, odnosno smanjenju emisija CO 2 . Danas imamo deset bicikala u vlasništvu tvrtke, naši ih zaposlenici koriste kad god su im potrebni, a svakako nam je cilj i povećati njihov broj budući da su reakcije zaista sjajne", izjavio je Davorin Cetto, jedan od osnivača tvrtke Syntio i CEO.

Sindikat biciklista je volonterska udruga koja se zalaže za poboljšanje uvjeta za korištenje bicikla kao efikasnog, održivog i zdravog prijevoznog sredstva. Zagovaraju i rade na transformaciji gradova u čiste, sigurne, ugodne i zelene gradove, po mjeri čovjeka, promičući bicikliranje kao poželjan oblik prijevoza. „Upravo građani i građanke koji svakodnevno putuju na posao naša su ciljana skupina, a njihov odabir načina putovanja uvelike utječe na prometnu situaciju u gradovima" napomenuli su iz Sindikata biciklista.

U Sindikatu biciklista provode program certificiranja, tzv. "Cycle Friendly Employer" organizacija, nakon što su postali koordinator certifikacije za Hrvatsku od strane Europske biciklističke federacije. Program se sastoji od konzultacija, evaluacije i samog certificiranja, a sve organizacije koje bi se također željele pronaći na europskoj karti i time doprinijeti potvrdi svojeg društveno odgovornog poslovanja mogu se javiti Sindikatu biciklista na info@sindikatbiciklista.hr.