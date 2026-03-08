Još dobrih vijesti!

Ovaj povijesni trenutak dogodio se jer je Europska komisija odlučila poslušati svoje građane, pravne i medicinske stručnjake te odgovorila s DA na zahtjeve Europske građanske inicijative My Voice, My Choice: za siguran i dostupan pobačaj.

Ovo je bila pobjeda za ženska prava koja će imati goleme pozitivne dugoročne učinke. Odluka stvara okvir za potporu koju financira EU za pristup sigurnoj skrbi za pobačaj za 20 milijuna europskih žena koje je nemaju. Također, po prvi put ikada, omogućuje državama članicama EU da koriste sredstva EU za poboljšanje pristupa skrbi za pobačaj za vlastite građane.

Sada je na državama članicama da koriste novostvorenu opciju i drago nam je što dobivamo neslužbene informacije da se države članice žele pridružiti programu i pružiti zdravstvenu skrb koja spašava živote.

Ovaj tjedan donio je još jednu važnu pobjedu za ženska prava. Europska komisija usvojila je svoju novu Strategiju za ravnopravnost spolova 2026-2030, strateški dokument koji ocrtava planirane aktivnosti Komisije. Po prvi put u povijesti, strategija izričito podržava seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, uključujući siguran pristup skrbi za pobačaj.

Važno je napomenuti da je jedna od ključnih akcija uključenih u strategiju provedba inicijative My Voice, My Choice. Nakon povijesnog DA, Komisija se sada obvezala aktivno raditi na tome da mehanizam koji osigurava pristup sigurnom pobačaju postane stvarnost.

Danas je 8. ožujka, Međunarodni dan žena, kada slavimo borbu za ravnopravnost spolova i ženska prava. Prije dvije godine, prije 8. ožujka 2024., javno smo pokrenuli My Voice, My Choice. Ne bismo mogli biti sretniji koliko smo daleko stigli.

Neki od vas su s nama od samog početka.

Neki su nam se pridružili putem.

Ali zajedno smo izgradili zajednicu koja sada mijenja Europu.

Hvala vam što ste dio ovog putovanja i što nikada ne odustajete od nade.

Zagrljaje vam šalje,

Tim My Voice My Choice