Još danas na javnoj raspravi protiv silovanja životinja

Još danas, 23. kolovoza, do ponoći traje javna rasprava o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona. Udruga Prijatelji životinja ostavila je komentare na javnom savjetovanju i pozvala građane da se uključe i podrže, prije svega, prijedlog da spolna zlouporaba životinja postane zasebno kazneno djelo. Osim toga, zalažu se za značajno povisivanje kazni za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja jer trenutačno možete dobiti veću kaznu ako, primjerice, razbijete nečiju skupocjenu vazu nego ako ubijete životinju. Traže i sankcioniranje borbi pasa kao kaznenog djela i druga nužna poboljšanja.

U Hrvatskoj je rašireno seksualno zlostavljanje životinja

„Zbog nekažnjavanja, u Hrvatskoj eskalira seksualno zlostavljanje životinja - od Ivora Ivaniševića, koji je izbjegao kaznu zbog zastare, iako je psima uvjetovao hranu i vodu samo ako mu dopuste silovanje, do aktualnih suđenja muškarcima koji su godinama organizirali i provodili silovanja pasa, svinja, telića i kokoši, kao i 43-godišnjaku za kojega je tužiteljstvo predložilo tek uvjetnu kaznu unatoč priznanju višegodišnjih spolnih odnosa s ovcama i kobilom, pa čak i mrtvom kokoši. Oglasnici i zatvorene grupe prepuni su ponuda za općenje sa životinjama, a počinitelji su često povezani i s pedofilijom. Tome treba stati na kraj izdvajanjem spolnih odnosa sa životinjama kao samostalnog kaznenog djela", ističe Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Dodaje da, primjerice, Njemačka, Švicarska, Latvija, Norveška i Turska sankcioniraju zatvorskim kaznama ne samo počinitelje spolnih odnosa sa životinjama nego i proizvodnju, prodaju, širenje i posjedovanje pornografije koja prikazuje seksualne radnje sa životinjama: „Učestali slučajevi seksualne zlouporabe životinja u Hrvatskoj nerijetko se otkriju zato što počinitelji istodobno spolno zlostavljaju i djecu. Naše zakonodavstvo mora prepoznati ovu poveznicu i kažnjavati ih jednako strogo kroz zasebno kazneno djelo spolne zlouporabe životinja."

S time se slaže i poznata odvjetnica Aleksandra Horvat, specijalizirana za kazneno pravo: „Nužno je uvesti posebno kazneno djelo kojim bi se penalizirali seksualni odnosi sa životinjama budući da se trenutačno procesuiraju u okviru kaznenog djela 'Ubijanje ili mučenje životinja', koje ne predviđa kažnjavanje distribuiranja videosnimki i njihovo uništavanje. Time bi se spriječile i paradoksalne obrane okrivljenika koji tvrde da pri seksualnim odnosima životinjama nisu nanijeli patnju potrebnu za ostvarenje zakonskog bića tog kaznenog djela."



Zbog premale visine kazni, sudovi izriču uvjetne kazne, a zlostavljači nastavljaju činiti isto

Naglasila je da prijedlog udruge Prijatelji životinja za izmjene i dopune Kaznenog zakona ukazuje i na nužnost strožeg sankcioniranja počinitelja kaznenih djela na štetu dobrobiti životinja: „Za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja predviđena je kazna zatvora u trajanju do dvije godine, odnosno do tri godine ako je djelo počinjeno iz koristoljublja. Takav zakonski maksimum omogućava sudovima izricanje počiniteljima kaznenih djela uvjetne osude ili novčane kazne umjesto kazne zatvora."

Odvjetnica Horvat pojašnjava da počinitelji monstruoznih postupanja kao što su mučenje, izgladnjivanje, nanošenje boli i spolni odnosi s više životinja u velikom broju izbjegnu zatvorsku kaznu, dok im sudovi istodobno ne izriču sigurnosnu mjeru zabrane držanja i nabavljanja životinja: „Takvo neadekvatno kažnjavanje, koje sigurno nije odvraćajuće u smislu činjenja kaznenih djela ili sprečavanja recidivizma, u pravilu je posljedica prijedloga državnih odvjetništava da se počiniteljima izrekne uvjetna osuda s obzirom na to da se radi o kaznenim djelima za koja je zapriječena kazna zatvora manja od pet godina i sudovi onda to moraju prihvatiti. Upravo zato nužno je povećati zakonske minimume i maksimume kazni predviđenih za kaznena djela na štetu životinja!"

Prijatelji životinja pozivaju sve da na www.prijatelji-zivotinja.hr pogledaju prijedloge zakonskih izmjena i iskoriste priliku da još danas pomognu životinjama ostavljanjem komentara sa zahtjevom da se spolna zlouporaba životinja zasebno sankcionira visokim zatvorskim kaznama.