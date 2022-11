Jonathan danas u Saxu

Jedan od najznačajnijih regionalnih bendova nove generacije dolazi na samostalni klupski koncert u Zagrebu, prvi nakon tri godine.

Bend trenutno u studiju radi na novom studijskom izdanju, a nastup u Saxu bit će prilika čuti kako zvuči album najavljen singlovima "Falling" i "Have It All". Novi materijal očekuje se u prvoj polovici 2023.

Jonathan - "Falling"

Na nadolazećem zagrebačkom koncertu Jonathan će uz presjek karijere još jednom pokazati zašto nose titulu jednog od najboljih live bendova regije, opravdanu i prošlogodišnjom Rock&Off nagradom za najboljeg koncertnog izvođača.

Ulaznice su na blagajni Saxa u Palmotićevoj 22 po cijeni od 110 kunića... ako ih ima..