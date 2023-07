Joker Out razvalili rasprodanu turneju po Velikoj Britaniji

Novi tjedan i nova pobjeda za slovenski indie bend Joker Out. Nakon što je njihov hit „Carpe Diem" prešao 15 milijuna slušanja na Spotifyju, bend je oduševio na rasprodanoj 4-dnevnoj UK turneji koja je kulminirala nastupom u legendarnom londonskom Electric Ballroomu, gdje ih je dočekala gomila poznatih lica - uključujući Lewisa Capaldija.

Joker Out - „Carpe Diem"

Joker Out krenuli su na prvu britansku avanturu autobusom sa svojim irskim prijateljima Wild Youth. Oba benda sudjelovala su na ovogodišnjem natjecanju za pjesmu Eurovizije, kliknula već na pre-partyjima i to prijateljstvo nastavilo se i dalje. Njihova zajednička turneja započela je u Academy 2 u Manchesteru, nakon čega su se vratili u liverpoolski klub District, gdje su snimili video s Elvisom Costellom („New Wave") i odsvirali svoj prvi britanski nastup ranije ove godine. Svoju škotsku premijeru Jokeri su imali u fantastičnom St. Luke's u Glasgowu, ali Electric Ballroom je bilo mjesto gdje su najsjajnije zasjali.

BBC-jev radijski voditelj Rylan Clark, glazbenici Mia Nicolai i Luke Black te mnogi ljudi iz industrije viđeni su u backstageu i VIP-u londonske svirke, koju su Joker Out začinili s vrlo posebnim gostom. Dvorana, u kojoj su svojevremeno svirali U2, RHCP, The Clash i Prince, je poludjela kada im se na pozornici pridružila Mae Muller za posebnu izvedbu svog UK Top 10 singla „I Wrote A Song". Ali postojao je još netko tko je gledao mlade Slovence s balkona Electric Ballrooma...

Frontman Bojan Cvjetićanin najbolje je dočarao osjećaj večeri: "Proveli smo noć samo razgovarajući o životu s Conorom O'Donohoeom, Calom McAdamom i Davidom Whelanom iz Wild Youtha i to me podsjetilo koliko moram biti zahvalan i koliko smo nevjerojatno sretni što radimo ono što najviše volimo. Već sljedeći dan Lewis Capaldi je bio prva osoba koju smo vidjeli nakon što smo sišli s pozornice u Electric Ballroomu. „Jebeno ste razvalili" bile su njegove prve riječi. Živjeli za stjecanje novih prijatelja i sjajne nastupe".

Joker Out - Welcome to the Backstage / Ep1 - Dublin

Nakon turneje po Otoku Joker Out će stati uz bok s jednim otočkim velikanima. Varaždinski Špancirfest 22. kolovoza bit će mjesto gdje će otvarati za kultni Franz Ferdinand. U rujnu bend će se naći na petodnevnoj seriji nastupa po Skandinaviji, koji će ih uvesti u apsolutni domaći vrhunac njihove dosadašnje karijere - koncert u rasprodanoj ljubljanskoj dvorani Stožice pred 12.000 fanova! Nakon Ljubljane na red dolaze duple doze Joker Outa u Novom Sadu, Beogradu, Zagrebu i Varšavi, te datumi u Wroclawu, Poznanu, Pragu, Rijeci te posljednje najavljeni Beč, Madrid i slavni Melkweg u Amsterdamu.