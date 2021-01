Jesu li žene više obiteljski orijentirane?

Žene su, po definiciji, te koje čuvaju i paze djecu, no izgleda da se u zadnje vrijeme to sve više mijenja, i to u korist - mušakraca.

Muškarci su počeli vrlo ozbiljno shvaćati ulogu muža i oca, pa ih sve veći broj prilagođava i karijeru svojim obiteljskim obavezama, pa se Shine pozabavio pitanjem tko je sada više obiteljski orijentiran, žene ili muškarci.

Rezultati su prilično zanimljivi, jer jer istraživanje pokazalo da je ravnoteža poslovnog i privatnog života gotovo jednako važna jednima i drugima, naime to je odgovorilo 48 posto žena i 50 posto muškaraca.

Čvrst i stabilan brak je ono što muškarci misle kad kažu da "imaju sve", tako kaže njih čak 79 posto, a na iznenađenje istraživača, istu je stvar reklo bitno manjih 66 posto žena. Iako je i taj postotak visok, očito je da su se stvari jako promijenile zadnjih desetljeća.

Uz to, 86 posto muškaraca u to uključuje i očinstvo, dok majčinstvo uz tu izreku vidi manje žena, 73 posto.

Rad od kuće je, s druge strane, jako zanimljiv muškarcima kojih bi 72 posto rado imalo tu mogućnost, dok istu stvar želi ogromnih 90 posto žena.

No, žene ne misle da brak pridonosi poslovnoj karijeri, iako se tako izjašnjava dvostruko više žena nego prije samo godinu dana, ali kako je to sada izjavilo tek deset posto žena, ne može se reći da im se u globalu sviđa ta ideja.

Sve u svemu, pokazalo se da se odnosi među spolovima mijenjaju i da se može s priličnom sigurnošću reći da muškarci, unatoč mitovima koji kruže, postaju sve više obiteljski nastrojen spol.