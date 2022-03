Jeste li znali da se protiv vodenih kozica moguće cijepiti?

Vodene kozice jedna su od najčešće zaraznih bolesti koje prebole djeca predškolske dobi. Riječ je o virusnoj bolesti koja se širi kapljičnim putem. Vrijeme inkubacije kod vodenih kozica može trajati i do dvadeset dana, no češće je to do 10 dana. U tom periodu dijete je zarazno, a kako simptomi još nisu izraženi, u tom periodu najčešće dolazi i do širenja bolesti (npr. u vrtiću).

Neki od najčešćih simptoma po kojima ćete prepoznati vodene kozice su bolovi kod djeteta te povišena tjelesna temperatura te osip koji se pojavljuje po tijelu. U ustima se mogu početi pojavljivati vodeni mjehurići, a i sam osip se kroz nekoliko sati pretvara u vodene mjehuriće. Mjehurići koji puknu pretvaraju se u krastice.

Ukoliko sumnjate da vaše dijete ima vodene kozice, potrebno je odmah obavijestiti vrtić ili školu na sumnju zarazom vodenim kozicama. Dijete naravno treba ostati kod kuće i mirovati do potpunog oporavka. S obzirom da se vodenim kozicama mogu zaraziti i odrasle osobe, svakako bi bilo dobro obavijestiti i odrasle osobe s kojima je dijete bilo u kontaktu.

Odlazak liječniku najčešće nije niti potreban, dovoljno je liječnika obavijestiti o zarazi vodenim kozicama. Kod djece svakako treba izbjegavati acetilsalicilnu kiselinu (Aspirin) jer se povezuje s povećanim rizikom za pojavu Reyovog sindroma.

Vodene kozice su virusna bolest, pa se kod nje liječe simptomi. Ukoliko dijete ima povišenu tjelesnu temperaturu, preporučuju se lijekovi za snižavanje tjelesne temperature. Najveći problem roditeljima s djecom zaraženom vodenim kozicama predstavljaju kraste koje djecu svrbe, pa ih često trgaju što može dovesti do infekcije. Krastice je potrebno tretirati gelovima ili kremama namijenjenima upravo vodenim kozicama koje će ubrzati sušenje i prolazak bolesti. Ukoliko je dijete slabijeg imuniteta onda može doći i do raznih komplikacija uzrokovanih vodenim kozicama.

Iako cjepivo protiv vodenih kozica postoji, za njega mnogi nisu čuli, pa se mali broj ljudi i cijeli protiv vodenih kozica. Ukoliko ste u nekoj od rizičnih skupina (djeca s kroničnom bolesti i teško oslabljenim imunitetom, novorođenčad pod rizikom od infekcije, odrasle osobe koje nisu preboljene vodene kozice a primaju kemoterapiju ili imaju neki imunološki poremećaj) cijepljenje je svakako preporučeno.

Cjepivo protiv vodenih kozica je Varicella-zoster imunoglobulin. Ono može ublažiti bolest ili čak i spriječiti njezin nastanak ako se primi u roku od 96 sati od izloženosti virusu.

